Любовь, которая вредит: кинолог объяснила, почему нельзя кормить собаку человеческой едой

Важно соблюдать сбалансированный рацион

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Многие хозяева хотят порадовать своих питомцев вкусной едой с собственного стола, но это большая ошибка. Такие угощения могут, прежде всего, навредить животному.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала эксперт, кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь.

По ее словам, подкармливать собаку, например, мороженым или шоколадными конфетами нельзя даже из сильной любви. У животного обязательно должно быть свое питание.

"Поэтому, когда мы говорим о любви, я говорю: "Я люблю свою собаку, поэтому кормлю ее правильной едой, чтобы она прожила и 18, и 20 лет", — сказала собеседница.

При этом кинолог предупреждает, что регулярное кормление собаки неподходящими продуктами вроде оливок или даже лапши быстрого приготовления может сократить продолжительность ее жизни.

Собак нельзя кормить человеческой едой. Фото: Freepik

Действительно, животное может получать удовольствие от этих лакомств, но последствия для ее здоровья также могут оказаться серьезными. Потому от такой привычки владельцам собак настоятельно рекомендуют отказаться.

"Если кормить ее (собаку, — ред.) оливкой, "Мивиной", то проживет счастливых, но шесть лет. Как говорят в селе — умер от старости в шесть лет, а не от косточек или еще чего-то", — отметил специалист.

Собак нельзя кормить человеческой едой. Фото: Freepik

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что кинолог объяснила, что на самом деле означает цвет пасти собаки.