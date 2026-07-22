Выкопал монету на своем дворе и заплатил 2500 грн штрафа: почему так произошло

Такую находку необходимо передать в музей, органам власти или учреждениям, занимающимся хранением исторических предметов

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Старинная монета, найденная во время раскопок или случайно на земле, может оказаться не просто интересной находкой, а культурной ценностью. По закону такие предметы нельзя оставлять себе, ведь незаконное присвоение исторических предметов может повлечь за собой ответственность.

Согласно статье 193 Уголовного кодекса Украины, присвоение клада, имеющего историческую или культурную ценность, карается штрафом от 100 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — это от 1700 до 2550 гривен. Возможны также общественные или исправительные работы.

За старинную монету можно получить наказание. Фото: ТСН

В то же время человек, нашедший такую вещь и передавший его государству, может получить вознаграждение. Закон предусматривает компенсацию в размере 20% от оценочной стоимости предмета.

Если вам удалось найти старинную монету или другой предмет, который может иметь историческое значение, следует обратиться в местные органы власти, музей или учреждения, которые занимаются сохранением культурного наследия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф можно получить за нескошенную траву у своего двора.