Гроші в конверті чи пам’ятний подарунок: що краще дарувати на ювілей

Як не зіпсувати настрій на день народження імениннику

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Сума подарунка на ювілей часто стає головним питанням для гостей перед святкуванням. Багато хто не знає, чи потрібно збільшувати її залежно від віку і важливості дати.

Провідна експертка з етикету та дипломатичного протоколу Наталія Адаменко розповіла "Телеграфу", що важлива не лише вартість подарунка, а й те, який сенс він несе.

За її словами, на круглі та напівкруглі дати варто обирати речі, які залишаться у пам’яті людини. Це може бути предмет для дому, прикраса або інший подарунок, який матиме емоційну цінність і нагадуватиме про важливий день.

Експертка також звернула увагу, що деякі подарунки можуть не просто здивувати, а навіть образити. Вона згадала випадок, коли на 35-річчя сестрі подарували кошик із господарськими товарами — губками для миття посуду, засобом для прибирання та туалетним папером.

Приклад подарункового кошика з мийними засобами. Фото: Телеграф

На думку Наталії Адаменко, такий набір може виглядати як прихований натяк на те, що людина погано веде господарство. Навіть якщо дарувальник не мав такого наміру, подібний подарунок може сприйнятися неприємно.

Фахівчиня наголосила, що під час вибору подарунка варто враховувати не лише вік і дату, а й особистість людини. Адже головне в ювілейному презенті — не ціна, а увага, турбота та бажання залишити приємний спогад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Яблучний Спас і що категорично заборонено робити у свято.