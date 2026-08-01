Средства "Нацкешбэка" вернулись в бюджет: будут ли еще выплаты после 1 августа
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Дальнейшую судьбу денег определят чиновники
Непотраченные украинцами деньги с "Национального кэшбека" вернулись в государственный бюджет. При этом окончательного решения, куда средства будут перенаправлены, еще нет. Но программа не закрыта и продолжает работать дальше.
Об этом заявило агентство индустриального развития "Зроблено в Україні" в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа". В организации отметили, что дальнейшую судьбу данных денег определят украинские депутаты и чиновники в соответствии с законодательством.
Отдельные решения относительно дальнейшего направления этих средств на другие программы пока не принималось. Дальнейшее распределение бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и решениями Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.
В агентстве отметили, что любые решения по дальнейшему развитию программы "Национальный кешбэк" будут приниматься в установленном порядке после оценки ее результатов и экономического эффекта.
Напомним, украинцы должны били использовать средства "Национального кэшбека", накопленные за апрель 2026 года, до 31 июля 2026 года (включительно). Стоит отметить, что сама программа начисления компенсации 5% или 15% за покупку украинских товаров продолжает работать. Для выплат за май, июнь и последующие периоды будут действовать другие правила. Эти накопления можно будет потратить до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не позже 30 апреля 2028 года.
Средства можно потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- оплату почтовых услуг;
- приобретение продуктов питания украинского производства;
- приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;
- покупку книг или другой печатной продукции;
- благотворительность, в том числе и на поддержку ВСУ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что лидером среди направлений расходования средств "Национального кешбэка" стали коммунальные услуги. На втором месте – товары украинского производства.