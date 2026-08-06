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Тайна серого порошка: как фирма с 4 работниками "осваивает" миллионы "Укргаздобычи" и "Укрнафты"

Автор
Женя Хамстер
Дата публикации
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Автор
Барит
Барит. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лучшие контракты на поставку стратегического сырья доставались "семейному подряду" из Днепра

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Почему государственные гиганты годами защищали фиктивных конкурентов, как частный трейдер вчистую обыграл в судах "Укрнафту", поставляя брак, а другой подписал "жирный" контракт прямо в день вердикта антимонопольщиков, — в материале "Телеграфа".

Что такое барит и при чем здесь газ?

Чтобы в ваших конфорках горел газ, его нужно добыть с глубины нескольких километров. При бурении скважин возникает сумасшедшее давление подземных пластов. Для его "укрощения" в буровой раствор добавляют баритовый концентрат – товарный порошок, который помогает удержать газ под землей и защитить скважину от аварийного выброса или фонтанирования. Соответственно барит – критически важный элемент для стабильной работы нефтегазовой отрасли. Ежегодная потребность в минерале – 12-15 тыс. тонн, поэтому на кону 150-210 млн грн.

Что такое барит. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ
Что такое барит. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Однако на свободном рынке предложений не так много. Ведь в Украине нет собственной промышленной добычи барита, поэтому всю потребность закрывают два типа компаний: единичные переработчики, измельчающие импортную баритовую руду, и поставщики-трейдеры, которые везут уже готовый продукт из-за рубежа. Именно в последней нише не так давно появился "чемпион" – днепровское ООО "Торговая Трубная Компания" (ТТК). Несмотря на свое название, намекающее на специализацию на поставках металла, фирма зашла и на рынок химического сырья, став ключевым поставщиком для государственных гигантов АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".

Переключение на баритовый концентрат произошло в 2023 году, когда ООО "ТТК" начало забирать "жирные" контракты (на 144,6 млн грн в марте и 111,3 млн грн в сентябре). В 2024 году "баритовая экспансия" стала очевидной. Если компания получила заказ на поставку бурильных труб всего на 26,9 млн грн, то доход от поставки барита был больше почти в 6 раз и составлял 158,4 млн грн.

"Ювелирная" точность на сотни миллионов

В 2025 году баритовый концентрат принес днепровским трейдерам уже 361,3 млн грн. Половина этой суммы – лишь одна закупка, подсветившая закулисье этого бизнеса.

Речь идет о тендере АО "Укргаздобыча", объявленном в марте 2025 года (UA-2025-03-17-004896-а), с ожидаемой стоимостью почти 158 млн грн. В борьбе за право поставить на эту сумму более 11 тыс. тонн барита сошлись четыре участника: кроме упомянутого ООО "Торговая Трубная Компания", также ЧП "Альфа Люкс", ООО "Эпицентр К" и ООО "Нова Интерпрайз".

Победу с ценой 144,29 млн грн одержала "Торговая Трубная компания", обойдя ближайшего конкурента — "Альфа Люкс" на символические 11,3 тыс. грн. То есть разница в цене составила ровно 1 гривну на каждой тонне концентрата.

Участники закупки. Скриншот со страницы закупки на Prozorro
Участники закупки. Скриншот со страницы закупки на Prozorro

Однако претензии со стороны проигравшей фирмы касались не такой "ювелирной" точности, а других аспектов. В частности, в жалобе в Антимонопольный комитет ЧП "Альфа Люкс" обращало внимание на "винегрет" в предложении победителя. Ведь в тендерных документах ООО "Торговая Трубная Компания" фигурировал баритовый концентрат одновременно от производителей из Турции и Болгарии. Это фактически означало представление нескольких альтернативных предложений, что запрещено законом.

Кроме того, "Альфа Люкс" указывало на неразбериху в терминах (в сертификатах ТТК фигурировал как "баритовый концентрат", так и "сульфат бария") и устаревшие данные (лабораторные выводы на товар выданы за два года до тендера, а опросник самой компании не обновлялся более 8 месяцев).

В защиту ТТК неожиданно встал сам заказчик – АО "Укргаздобыча". Государственная компания убедила антимонопольщиков, что "баритовый концентрат" и "сульфат бария" – фактически синонимы, а наличие данных разных заводов-изготовителей в предложении якобы не мешает определить предмет договора. Тогда комиссия АМКУ прислушалась к доводам и жалобу отклонила.

Фрагмент ответа АО "Укргаздобыча"
Фрагмент ответа АО "Укргаздобыча"

Впрочем, позже Антимонопольный комитет обратил внимание на признаки фиктивной конкуренции на торгах. Поскольку третий участник ООО "Нова Интерпрайз" принес на тендер опыт, подтвержденный договором и рекомендательным письмом от своего соперника — ООО "Торговая Трубная Компания". К тому же обе фирмы предлагали продукцию одних и тех же иностранных заводов. Именно эти факторы стали ключевым доказательством сговора, что в конечном итоге привело к внесению обеих фирм в "черный список" АМКУ в июле 2026 года. Вдобавок "партнеры" получили зеркальные финансовые санкции — штрафы в 25,95 млн грн на каждую.

Династии и рекомендации от своих

Если посмотреть на историю тендеров на Prozorro, то ООО "Торговая Трубная Компания" и ООО "Нова Интерпрайз" формально выглядят как соперники. Однако данные аналитической системы YouControl дают возможность увидеть много общих черт. В частности, обе компании "прописаны" в Днепре, имеют схожий профиль (неспециализированная оптовая торговля) и впечатляющий минимализм в штатах: на двоих у них работает шесть человек (4 – у "ТТК" и 2 у "Нова Интерпрайз").

Владельцы, на первый взгляд, не связанные лица. Так, "Торговая Трубная Компания" принадлежит днепровскому бизнесмену Андрею Лябогову, а единоличным бенефициаром и директором ООО "Нова Интерпрайз", созданного в конце 2023 года, значится Ярослав Телевный.

Но если заглянуть в историю фирм, становится ясно, что это была не случайная встреча двух "талантливых предпринимателей" на торгах. Корни истории ведут к еще одному игроку рынка и конкуренту на закупках – ООО "Инко-Профит". Одно время именно Андрей Лябогов был основателем этой фирмы, а его партнером выступал Владимир Телевный. Похоже, мы видим классическую семейную карусель, где старые связи просто превратились в новые юридические названия для имитации конкуренции на миллиардных закупках.

Участники тендерного сговора и последствия. Инфографика "Телеграфа"
Участники тендерного сговора и последствия. Инфографика "Телеграфа"

"Тендерная идиллия" зафиксирована даже в документах. Например, когда "Торговая Трубная Компания" в 2023 году заходила на рынок химии, именно "Инко-профит" предоставил фирме рекомендательное письмо о "длительных и надежных хозяйственных отношениях".

Письмо-отзыв от ООО Инко-Профит
Письмо-отзыв от ООО "Инко-Профит"

Позже, как уже упоминалось, схема повторилась, и теперь "Торговая Трубная Компания" стала тем партнером, который подтвердил аналогичный опыт для "Нова Интерпрайз".

Лист-отзыв от ООО Торговая Трубная компания
Письмо-отзыв от ООО "Торговая Трубная компания"

Получается замкнутый круг: фирмы-старожилы помогали закрепиться "новичкам", а те впоследствии подтягивали следующих "конкурентов", создавая иллюзию выбора.

ООО "Инко-Профит" и "Торговая Трубная Компания" вместе с другими компаниями фигурировали в уголовном производстве. Правоохранители предполагали, что фирмы являлись частью схемы по "отмыванию" денег и уклонению от налогов через бестоварные операции. В ходе следственных действий еще в 2021 году в Днепре по адресу ул. Европейская, 7А (именно там "прописана" и "Нова Интерпрайз") силовики изымали 11 банковских карт и более 2,8 млн грн наличных.

Несмотря на серьезность подозрений, дело потерпело процессуальное фиаско: в июле 2022 года Киевский апелляционный суд окончательно отменил арест изъятых средств. Кроме того, судьи упрекнули прокуроров и следователей в бездействии, ведь за полтора года те не предоставили железобетонных фактов для доказательства вины частных фирм.

Судебные войны и тендерный азарт

Стоит отметить, что "Торговая Трубная Компания" активно судится и со своими основными заказчиками. В частности, спор с АО "Укргаздобыча" идет вокруг поставок тампонажного цемента. Фирма пыталась взыскать с государственного гиганта 55,8 млн грн якобы задолженности за товар. В то время как государственная компания ответила жестким встречным иском и настаивала: поставщик должен немедленно забрать и вывезти 1476 тонн цемента со складов, ведь он оказался некачественным, а также заплатить 40,4 млн грн за нанесенный ущерб.

По состоянию на июль 2026 года рассмотрение этого спора продолжается. Стороны прошли лишь этап упорной борьбы за то, в каком суде будет решаться судьба бракованного стройматериала.

В то время как другой стратегический заказчик – ПАО "Укрнафта" – в чистую проиграл частному трейдеру. Хозяйственный суд Днепровской области не согласовал взыскание штрафов за просрочку ООО "Торговая Трубная Компания" поставки (речь шла о 591 тыс. грн и 2,04 млн грн). Кроме того, в ответ на иск фирмы суд аннулировал дополнительные соглашения, которыми оплата за товар была отсрочена до 90 дней.

Стоимость новых контрактов и санкции и штрафы
Стоимость новых контрактов, санкции и штрафы. Инфографика "Телеграфа"

Самое удивительное в этой истории: на фоне судебных баталий и активного расследования АМКУ "Торговая Трубная Компания" и ее спутник продолжали беспрепятственно получать новые соглашения. Портфель "ТТК" с начала 2026 года достиг 307 млн грн. В этой сумме — поставки барита для "Укргаздобычи" (на 111,1 млн грн) и "Укрнафты" (на 84,6 млн грн), а также труб для этих двух госкомпаний (на 25,3 и 84,6 млн грн соответственно).

Не отстал и "младший партнер": "Нова Интерпрайз" за 2026 год собрала урожай в 35 млн грн. Самое интересное, что последний заказ на 5,9 млн грн фирма получила от "Укрнафты" прямо в день вынесения вердикта Антимонопольным комитетом Украины – 16 июля 2026 года.

Конец династии или бумажная пауза?

Хотя кажется, что круг поруки наконец-то разорван решением АМКУ, ставить точку в этой истории слишком рано. Во-первых, у фигурантов дела остается время на обжалование вердикта в судебном порядке, что может на месяцы затянуть окончательное выполнение санкций.

Во-вторых, открытым остается вопрос к самим государственным компаниям – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта". Как фирма с крошечным штатом годами остается главным фаворитом стратегических закупок. Почему государственные компании защищают ее от реальных конкурентов на одних торгах и в то же время судятся с ней из-за некачественного товара по результатам других закупок?

Конечно, юридические департаменты нефтегазовых гигантов могут попытаться сыграть на том, что на закупки барита тратились не прямые дотации из государственного бюджета, а средства от собственной хозяйственной деятельности предприятий — а значит, это, мол, "наше личное дело".

Однако даже если формально это "собственный бюджет" компаний, речь идет все равно о стратегических активах. Каждая переплаченная поставщикам гривна, тем более материалы низкого качества, которые невозможно использовать на производстве – это прямые потери и чистые убытки для самих государственных предприятий. Во времена, когда страна воюет, подобное неэффективное хозяйствование бьет по финансовой устойчивости стратегических гигантов, уменьшает доходы, которые должны наполнять казну, и в конце концов закладывается в финальные цены на энергоносители для населения.

Теги:
#Укргаздобыча #Укрнафта #Тендер #Укргазвыдобування #Схемы