Тайна серого порошка: как фирма с 4 работниками "осваивает" миллионы "Укргаздобычи" и "Укрнафты"

Лучшие контракты на поставку стратегического сырья доставались "семейному подряду" из Днепра

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Почему государственные гиганты годами защищали фиктивных конкурентов, как частный трейдер вчистую обыграл в судах "Укрнафту", поставляя брак, а другой подписал "жирный" контракт прямо в день вердикта антимонопольщиков, — в материале "Телеграфа".

Что такое барит и при чем здесь газ?

Чтобы в ваших конфорках горел газ, его нужно добыть с глубины нескольких километров. При бурении скважин возникает сумасшедшее давление подземных пластов. Для его "укрощения" в буровой раствор добавляют баритовый концентрат – товарный порошок, который помогает удержать газ под землей и защитить скважину от аварийного выброса или фонтанирования. Соответственно барит – критически важный элемент для стабильной работы нефтегазовой отрасли. Ежегодная потребность в минерале – 12-15 тыс. тонн, поэтому на кону 150-210 млн грн.

Что такое барит. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Однако на свободном рынке предложений не так много. Ведь в Украине нет собственной промышленной добычи барита, поэтому всю потребность закрывают два типа компаний: единичные переработчики, измельчающие импортную баритовую руду, и поставщики-трейдеры, которые везут уже готовый продукт из-за рубежа. Именно в последней нише не так давно появился "чемпион" – днепровское ООО "Торговая Трубная Компания" (ТТК). Несмотря на свое название, намекающее на специализацию на поставках металла, фирма зашла и на рынок химического сырья, став ключевым поставщиком для государственных гигантов АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".

Переключение на баритовый концентрат произошло в 2023 году, когда ООО "ТТК" начало забирать "жирные" контракты (на 144,6 млн грн в марте и 111,3 млн грн в сентябре). В 2024 году "баритовая экспансия" стала очевидной. Если компания получила заказ на поставку бурильных труб всего на 26,9 млн грн, то доход от поставки барита был больше почти в 6 раз и составлял 158,4 млн грн.

"Ювелирная" точность на сотни миллионов

В 2025 году баритовый концентрат принес днепровским трейдерам уже 361,3 млн грн. Половина этой суммы – лишь одна закупка, подсветившая закулисье этого бизнеса.

Речь идет о тендере АО "Укргаздобыча", объявленном в марте 2025 года (UA-2025-03-17-004896-а), с ожидаемой стоимостью почти 158 млн грн. В борьбе за право поставить на эту сумму более 11 тыс. тонн барита сошлись четыре участника: кроме упомянутого ООО "Торговая Трубная Компания", также ЧП "Альфа Люкс", ООО "Эпицентр К" и ООО "Нова Интерпрайз".

Победу с ценой 144,29 млн грн одержала "Торговая Трубная компания", обойдя ближайшего конкурента — "Альфа Люкс" на символические 11,3 тыс. грн. То есть разница в цене составила ровно 1 гривну на каждой тонне концентрата.

Участники закупки. Скриншот со страницы закупки на Prozorro

Однако претензии со стороны проигравшей фирмы касались не такой "ювелирной" точности, а других аспектов. В частности, в жалобе в Антимонопольный комитет ЧП "Альфа Люкс" обращало внимание на "винегрет" в предложении победителя. Ведь в тендерных документах ООО "Торговая Трубная Компания" фигурировал баритовый концентрат одновременно от производителей из Турции и Болгарии. Это фактически означало представление нескольких альтернативных предложений, что запрещено законом.

Кроме того, "Альфа Люкс" указывало на неразбериху в терминах (в сертификатах ТТК фигурировал как "баритовый концентрат", так и "сульфат бария") и устаревшие данные (лабораторные выводы на товар выданы за два года до тендера, а опросник самой компании не обновлялся более 8 месяцев).

В защиту ТТК неожиданно встал сам заказчик – АО "Укргаздобыча". Государственная компания убедила антимонопольщиков, что "баритовый концентрат" и "сульфат бария" – фактически синонимы, а наличие данных разных заводов-изготовителей в предложении якобы не мешает определить предмет договора. Тогда комиссия АМКУ прислушалась к доводам и жалобу отклонила.

Фрагмент ответа АО "Укргаздобыча"

Впрочем, позже Антимонопольный комитет обратил внимание на признаки фиктивной конкуренции на торгах. Поскольку третий участник ООО "Нова Интерпрайз" принес на тендер опыт, подтвержденный договором и рекомендательным письмом от своего соперника — ООО "Торговая Трубная Компания". К тому же обе фирмы предлагали продукцию одних и тех же иностранных заводов. Именно эти факторы стали ключевым доказательством сговора, что в конечном итоге привело к внесению обеих фирм в "черный список" АМКУ в июле 2026 года. Вдобавок "партнеры" получили зеркальные финансовые санкции — штрафы в 25,95 млн грн на каждую.

Династии и рекомендации от своих

Если посмотреть на историю тендеров на Prozorro, то ООО "Торговая Трубная Компания" и ООО "Нова Интерпрайз" формально выглядят как соперники. Однако данные аналитической системы YouControl дают возможность увидеть много общих черт. В частности, обе компании "прописаны" в Днепре, имеют схожий профиль (неспециализированная оптовая торговля) и впечатляющий минимализм в штатах: на двоих у них работает шесть человек (4 – у "ТТК" и 2 у "Нова Интерпрайз").

Владельцы, на первый взгляд, не связанные лица. Так, "Торговая Трубная Компания" принадлежит днепровскому бизнесмену Андрею Лябогову, а единоличным бенефициаром и директором ООО "Нова Интерпрайз", созданного в конце 2023 года, значится Ярослав Телевный.

Но если заглянуть в историю фирм, становится ясно, что это была не случайная встреча двух "талантливых предпринимателей" на торгах. Корни истории ведут к еще одному игроку рынка и конкуренту на закупках – ООО "Инко-Профит". Одно время именно Андрей Лябогов был основателем этой фирмы, а его партнером выступал Владимир Телевный. Похоже, мы видим классическую семейную карусель, где старые связи просто превратились в новые юридические названия для имитации конкуренции на миллиардных закупках.

Участники тендерного сговора и последствия. Инфографика "Телеграфа"

"Тендерная идиллия" зафиксирована даже в документах. Например, когда "Торговая Трубная Компания" в 2023 году заходила на рынок химии, именно "Инко-профит" предоставил фирме рекомендательное письмо о "длительных и надежных хозяйственных отношениях".

Письмо-отзыв от ООО "Инко-Профит"

Позже, как уже упоминалось, схема повторилась, и теперь "Торговая Трубная Компания" стала тем партнером, который подтвердил аналогичный опыт для "Нова Интерпрайз".

Письмо-отзыв от ООО "Торговая Трубная компания"

Получается замкнутый круг: фирмы-старожилы помогали закрепиться "новичкам", а те впоследствии подтягивали следующих "конкурентов", создавая иллюзию выбора.

ООО "Инко-Профит" и "Торговая Трубная Компания" вместе с другими компаниями фигурировали в уголовном производстве. Правоохранители предполагали, что фирмы являлись частью схемы по "отмыванию" денег и уклонению от налогов через бестоварные операции. В ходе следственных действий еще в 2021 году в Днепре по адресу ул. Европейская, 7А (именно там "прописана" и "Нова Интерпрайз") силовики изымали 11 банковских карт и более 2,8 млн грн наличных.

Несмотря на серьезность подозрений, дело потерпело процессуальное фиаско: в июле 2022 года Киевский апелляционный суд окончательно отменил арест изъятых средств. Кроме того, судьи упрекнули прокуроров и следователей в бездействии, ведь за полтора года те не предоставили железобетонных фактов для доказательства вины частных фирм.

Судебные войны и тендерный азарт

Стоит отметить, что "Торговая Трубная Компания" активно судится и со своими основными заказчиками. В частности, спор с АО "Укргаздобыча" идет вокруг поставок тампонажного цемента. Фирма пыталась взыскать с государственного гиганта 55,8 млн грн якобы задолженности за товар. В то время как государственная компания ответила жестким встречным иском и настаивала: поставщик должен немедленно забрать и вывезти 1476 тонн цемента со складов, ведь он оказался некачественным, а также заплатить 40,4 млн грн за нанесенный ущерб.

По состоянию на июль 2026 года рассмотрение этого спора продолжается. Стороны прошли лишь этап упорной борьбы за то, в каком суде будет решаться судьба бракованного стройматериала.

В то время как другой стратегический заказчик – ПАО "Укрнафта" – в чистую проиграл частному трейдеру. Хозяйственный суд Днепровской области не согласовал взыскание штрафов за просрочку ООО "Торговая Трубная Компания" поставки (речь шла о 591 тыс. грн и 2,04 млн грн). Кроме того, в ответ на иск фирмы суд аннулировал дополнительные соглашения, которыми оплата за товар была отсрочена до 90 дней.

Стоимость новых контрактов, санкции и штрафы. Инфографика "Телеграфа"

Самое удивительное в этой истории: на фоне судебных баталий и активного расследования АМКУ "Торговая Трубная Компания" и ее спутник продолжали беспрепятственно получать новые соглашения. Портфель "ТТК" с начала 2026 года достиг 307 млн грн. В этой сумме — поставки барита для "Укргаздобычи" (на 111,1 млн грн) и "Укрнафты" (на 84,6 млн грн), а также труб для этих двух госкомпаний (на 25,3 и 84,6 млн грн соответственно).

Не отстал и "младший партнер": "Нова Интерпрайз" за 2026 год собрала урожай в 35 млн грн. Самое интересное, что последний заказ на 5,9 млн грн фирма получила от "Укрнафты" прямо в день вынесения вердикта Антимонопольным комитетом Украины – 16 июля 2026 года.

Конец династии или бумажная пауза?

Хотя кажется, что круг поруки наконец-то разорван решением АМКУ, ставить точку в этой истории слишком рано. Во-первых, у фигурантов дела остается время на обжалование вердикта в судебном порядке, что может на месяцы затянуть окончательное выполнение санкций.

Во-вторых, открытым остается вопрос к самим государственным компаниям – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта". Как фирма с крошечным штатом годами остается главным фаворитом стратегических закупок. Почему государственные компании защищают ее от реальных конкурентов на одних торгах и в то же время судятся с ней из-за некачественного товара по результатам других закупок?

Конечно, юридические департаменты нефтегазовых гигантов могут попытаться сыграть на том, что на закупки барита тратились не прямые дотации из государственного бюджета, а средства от собственной хозяйственной деятельности предприятий — а значит, это, мол, "наше личное дело".

Однако даже если формально это "собственный бюджет" компаний, речь идет все равно о стратегических активах. Каждая переплаченная поставщикам гривна, тем более материалы низкого качества, которые невозможно использовать на производстве – это прямые потери и чистые убытки для самих государственных предприятий. Во времена, когда страна воюет, подобное неэффективное хозяйствование бьет по финансовой устойчивости стратегических гигантов, уменьшает доходы, которые должны наполнять казну, и в конце концов закладывается в финальные цены на энергоносители для населения.