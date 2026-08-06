Не выбрасывайте жестянки: вот какое интересное украшение из них можно сделать (видео)

Ненужная тара может превратиться в интересный аксессуар

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Из жестяных банок из-под напитков можно сделать оригинальный браслет. Для этого понадобится только баночка, нить и суперклей.

Как сделать стильное украшение из банок в соцсети TikTok рассказала пользовательница с ником yano4karrr. Она использовала банку от популярного энергетического напитка Monster Energy, однако можно использовать любую жестяную банку.

Нужно выбрать банку с рисунком, который вам нравится, отрезать от нее дно и верхнюю часть. Полученное полотно с обратной стороны с помощью линейки и маркера следует разметить на полоски — с одной стороны они должны быть более узкими, а с другой — более широкими.

Как сделать браслет из банки | Фото: скрин видео

Получившиеся полоски нужно скрутить с помощью ватной палочки как на видео и закрепить кончик суперклеем. Выйдут своеобразные "бусинки", которые необходимо нанизать на нить. Браслет готов.

Процесс создания браслета из банки. Фото: скрин видео

Работая с тонким алюминием, из которого обычно делают жестяные банки, нужно соблюдать технику безопасности. Работать нужно в перчатках, которые оградят руки от порезов. Края полос лучше зачистить наждачкой.

В комментариях пользователи показали свои браслеты, сделанные по инструкции девушки. Они получаются достаточно интересными, а также уникальными, ведь именно такого украшения точно не будет ни у кого другого.

Браслеты из банок. Фото: tiktok.com

Такие украшения точно будут в единственном экземпляре, двух одинаковых создать невозможно. Фото: tiktok.com

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