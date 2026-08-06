Седьмой пожар за год: в России снова горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (видео)

Предприятие выпускает горючее, в частности для авиации и реактивных двигателей.

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В Ярославле в России горит один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов страны. Губернатор региона подтверждал атаку беспилотников и сообщил о перекрытии выезда в сторону Москвы.

На видео с места происшествия аналитикам ASTRA удалось узнать один из двух пожаров по локации — это НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Согласно открытым данным, этот НПЗ — в пятерке крупнейших в России.

Мощность – 15 млн тонн нефти в год. Производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, горючее для реактивных двигателей, масла, битумы, мазут, сжиженные газы и т.д. Около 100% акций предприятия контролируют "Роснефть" и "Газпром".

Аналитики отметили, что это будет уже седьмой пожар на заводе с участием украинских дронов в 2026 году.

Другая точка возгорания не известна. Это может быть как нефтепредприятие: Ярославская нефтебаза "Спецторг Плюс", местный битумный завод или нефтеперекачивающая станция "Ярославль". Так и завод из сферы машиностроения: Ярославский моторный завод (ЯМЗ) – производитель дизельных двигателей, Ярославский шинный завод, судостроительный завод, электровозоремонтный завод и электромашиностроительный завод.

От границы Украины до Ярославля – около 700 километров.

Ранее "Телеграф" показывал на карте, где уже горели склады "Вайлбериз" — российского маркетплейса. С 18 июля они горят почти каждый день.