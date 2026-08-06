Укр

Что такое "Кабачковый спас" и как его празднуют. По сети несутся смешные шутки

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Кабачки "захватывают" Украину
Кабачки "захватывают" Украину. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы активно одаривают друг друга этим овощом

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Кроме всех известных Медового, Яблочного и Орехового Спасов существует шутливый народный праздник — "Кабачковый Спас". У него есть свои традиции.

О них рассказали на странице "Сім глеків сикери" в соцсети Х. Там с юмором заявили, что раньше в этот праздник нужно было одарить кабачками или кабачковой икрой как можно больше людей. Отказ принимать в дар кабачки считался грехом.

Отметим, "Кабачковый Спас", это шутливое народное интернет-понятие, обозначающее пик сезона кабачков. Именно в начале августа урожай кабачков становится настолько большим, что соседи, друзья и родственники пытаются раздать их друг другу.

Официального церковного или государственного праздника с таким названием не существует, но в августе он символически "наступает" в период Медового, Яблочного и Орехового Спаса. То есть в 2026 году с 1 по 16 августа.

Кабачки
Кабачки в Украине плодоносят очень обильно. Фото: magnific.com

В названии "Кабачковый спас" заложен смысл "праздника". Даря кабачки друг другу, украинцы пытаются спасти их от "гибели".

Под публикацией украинцы охотно подхватили шутку о "Кабачковом спасе". Кто-то пишет, что ему как раз подарили кабачки, кто-то, наоборот, жалуется, что его никто не одарил этим овощем и добавляет, что покупать кабачок за деньги ощущается как нарушение закона. Один из комментаторов шутит, что вместо кабачков охотно принял бы в дар арбузы. Вот некоторые из комментариев:

  • Кто не принимал кабачок потом при сватовстве дарили тыквы
  • Мне никто не подарил. Покупать за деньги ощущается как нарушение какого-то закона
  • Мне вчера как раз кабачки подарили
  • Тю на тебя, брат! Лучше обложи меня арбузами

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 6 августа отмечается Яблочный Спас. Подготовили красочные картинки и теплые слова поздравлений, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Теги:
#Кабачки #Шутки #Юмор #Свято