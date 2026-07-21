С этим паспортом можно попасть в беду: какой документ не действует за границей и почему

В "Дие" дали объяснение украинцам

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Загранпаспорт в "Дие" не считается в других странах официальным документом. Использование цифрового документа за границей требует отдельного признания его действительности.

На это пожаловалась пользователь социальной сети Threads. Из-за такой ситуации она осталась без вина.

"У меня есть официальная претензия к "Дие", – написала девушка.

Она рассказала, что пыталась купить вино в кассе самообслуживания в Нидерландах. В это время подошел работник магазина и попросил предоставить документ.

Когда украинка показала ему загранпаспорт в "Дие", мужчина ответил, что это только фото, а для покупки алкоголя нужен настоящий паспорт.

По ее словам, девушка сказала: "Это будущее. Просто вы еще не готовы". Но вино ей так и не продали.

Представитель "Дии" прокомментировал сообщение так:

"Цифрового загранпаспорта в "Дие" недостаточно для предъявления за пределами Украины. Использование цифрового документа за рубежом требует отдельного признания его действительности другими странами".

В то же время он пояснил, что правительство приняло постановление, обеспечивающее возможность использовать цифровые документы в "Дие" за рубежом.

"В настоящее время наша команда вместе с представителями иностранных государств работает над интеграцией этого процесса. После этого е-документами можно будет пользоваться при оформлении услуг и за пределами Украины", – добавил сотрудник сервиса.

Напомним, бумажный ИНН теперь больше не обязательно хранить — он нужен только как подтверждение номера, если нет доступа к электронному варианту. Обычно достаточно просто знать свой номер или пользоваться "Дией".