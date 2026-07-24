Последнее фото в паспорте в 45 лет: почему после этого его больше не нужно вклеивать

Это не просто формальность, а правило, имеющее свое объяснение

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Последнее фото в паспорте-книжечке украинцам вклеивают в 45 лет, хотя внешность человека после этого возраста тоже меняется. Такое правило имеет как практические, так и исторические причины.

Украинец под ником "art_sky96" в соцсети Threads поднял интересующий многих пользователей вопрос — почему последнюю фотографию в паспорте-книжечке нужно вклеивать именно в 45 лет, а не, например, в 60, когда люди обычно выходят на пенсию.

В комментариях пользователи стали делиться своими версиями. Некоторые предположили, что в 60 лет новое фото уже появляется в пенсионном удостоверении.

Почему после 45 лет фото больше не меняют в паспорте – ответ пользователя

Другие шутили, что такое правило как будто связано с тем, что не все доживают до этого возраста.

Почему не нужно вклеивать фото в 60 лет — мнения украинцев

В то же время отмечалось, что владельцам ID-паспорта придется обновлять документ и фотографию каждые 10 лет.

ID-паспорт имеет другие правила обновления фото

"Телеграф" решил разобраться, почему именно 45 лет стало последним возрастным пределом для фото в паспорте.

По объяснению ChatGPT, причина такого правила связана не только с изменениями внешности, но и практическими соображениями. До 45 лет лицо человека претерпевает самые значительные изменения — меняются черты лица, мимика, состояние кожи и вес. После этого процесс старения продолжается, однако основные пропорции лица остаются более стабильными, что позволяет опознать человека по фотографии.

Кроме того, правило имеет историческое происхождение. Оно осталось еще из советской паспортной системы, когда фотографии вклеивались в 25 и 45 лет. В тот период средняя продолжительность жизни была значительно меньше, поэтому еще одна обязательная замена фото в старшем возрасте считалась нецелесообразной.

Есть и другая причина – удобство для граждан. Повторное оформление документов в 60–65 лет могло бы создавать дополнительные трудности для пожилых людей из-за очередей, состояния здоровья или сложности передвижения. Поэтому после 45 лет паспорт-книжечка фактически оставался действительным без необходимости вклеивать новую фотографию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому придется заплатить 1600 гривен за оформление старого паспорта.