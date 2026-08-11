Прощавайте, верхні шафи: якими стануть кухні вже незабаром

Інтер'єри стають менш стандартними, а натуральні матеріали та виразні кольори виходять на перший план

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Традиційні кухні з рядами навісних шафок поступово втрачають популярність. Дизайнери прогнозують, що у 2027 році власники житла частіше відмовлятимуться від верхніх шаф на користь відкритіших і більш індивідуальних просторів, де головну роль відіграватимуть натуральні матеріали та виразні текстури.

Дедалі популярнішими стають кухні, які і на кухні не схожі, пише видання Veranda. Особливий акцент робитиметься на підлогових дерев'яних шафах із помітною текстурою та природним візерунком. Традиційні ж підвісні шафи можуть взагалі зникнути, поступившись місцем на стінах декоративним елементам.

Кухня, не схожа на кухню/ Беккі Стейнер, Veranda

Популярності набирають відкриті полиці, декоративні ніші та комбінації закритих і відкритих систем зберігання. Такий підхід дозволяє зробити приміщення візуально легшим і додати йому характеру.

На думку дизайнерів, сучасна кухня має розповідати власну історію через деталі: незвичайну фурнітуру, декоративне освітлення, фактурні стільниці, ручне оздоблення меблів та поєднання різних матеріалів. Також зростає популярність насичених кольорів, візерунків та контрастних акцентів, які додають інтер'єру індивідуальності, а білий колір відходить на другий план.

Кухня в будинку в Чикаго з акцентним кольором та високими шафами/ Томас Луф для VERANDA

Кухня для розміренного життя сільського будинку/ Емі Нойнсінгер для Country Living

Багатство кольорів не означає відмову від білого. Частина дизайнерів наголошує, що білий колір залишається універсальною базою, яку легко доповнити деревиною, металом, текстилем або кольоровими акцентами.

Головна тенденція найближчих років — створення кухонь, які виглядають затишними та живими. Для цього пропонують використовувати кольорові акценти та незвичайний декор, як от світильники-ліхарі.

Кухня з високою шафою та декоративними ліхатрями/Беккі Луїгарт-Стейнер для VERANDA

Раніше "Телеграф" розповідав, що білі стіни в інтер'єрі вже не так популярні. На заміну їм прийшли сім інших варіантів.