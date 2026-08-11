Вместо абортов - жилье и деньги: в Украине хотят узаконить табу на прерывание беременности

Аборты хотят ограничить, дать беременным больше помощи, а если принести ребенка в "окно жизни", то мать не привлекут к ответственности

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В Украине предлагают изменить правила прерывания беременности. Инициатива предусматривает не только ограничение абортов, но и введение государственной поддержки для беременных женщин.

Как сообщает "Телеграф", автор петиции Александр Литовченко предлагает запретить искусственное прерывание беременности по желанию женщины и усилить ответственность за незаконные аборты. В то же время, инициатор петиции предлагает ввести государственную поддержку для беременных, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В документе говорится о запрете абортов по собственному желанию женщины. В то же время автор предлагает оставить исключения для случаев, когда беременность представляет прямую угрозу жизни или здоровью женщины, наступила вследствие сексуального насилия или выявлены тяжелые патологии развития плода.

Отдельно в петиции предлагается усилить контроль за медицинскими показаниями. В частности, речь идет о подтверждении таких случаев по меньшей мере двумя врачами, проверке медицинской документации и ответственности за фальсификации диагнозов.

Петиция о запрете аборта по желанию женщины

Жилье и финансовая помощь

Автор обращения считает, что запрет необходимо совместить с государственной поддержкой женщин, не имеющих возможности самостоятельно обеспечить ребенка.

Среди предложенных мер — временное безвозмездное жилье, материальная помощь, психологическое и юридическое сопровождение, а также помощь социального работника.

Также в петиции предлагают законодательно урегулировать так называемые "окна жизни". Речь идет о возможности безопасно оставить новорожденного в медицинском учреждении без привлечения матери к ответственности.

Сбор подписей под петицией начался 10 августа 2026 года. Для его официального рассмотрения Кабинетом Министров необходимо собрать 25 тысяч подписей за 91 день. В настоящее время их 32.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем украинцы покупают чужой положительный тест на беременность.