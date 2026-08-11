Экологическая катастрофа в Испании: как раки захватили целый регион и принесли на него чуму

Вмешательство в экосистему имело серьезные последствия

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В 1974 году аристократ и фермер Андрес Борес Сааведра завез в Испанию тысячи американских красных раков и выпустил их в районе болот Гвадалквивира. Тогда никто не мог предугадать масштабы последствий, но уже вскоре это вмешательство в естественные процессы привело к катастрофическим изменениям в регионе.

Подробнее о том, почему сегодня избавиться от этого вида уже практически невозможно, рассказало издание AS.

Бизнес с последствиями

Американского красного рака ( Procambarus clarkii ) планировали разводить как промышленный вид. Поначалу все выглядело контролируемым.

Однако ракообразные быстро приспособились к новым условиям. Часть животных покинула места разведения и начала самостоятельно распространяться по водоемам.

Более того, этот вид оказался чрезвычайно живущим и плодородным. Он легко осваивал новые территории, а естественных врагов, способных существенно умерять его численность, в местной экосистеме практически не было.

Раки добрались даже до заповедных территорий

В последующие десятилетия вид распространился на огромной территории. В частности, он проник в природные зоны вокруг национального парка Доньяна, одного из самых ценных водно-болотных комплексов Европы.

Теперь уже проблема заключается не только в большом количестве раков. Американский вид конкурирует с местными жителями водоемов, изменяет среду обитания и стал переносчиком опасной для европейских раков болезни — рачей чумы.

В результате местный речной рак оказался на грани исчезновения во многих районах. Кроме того, деятельность американских раков может повреждать берега, каналы и сельскохозяйственные постройки.

Да они выглядят

Избавиться от них уже не могут

Наиболее парадоксальным стало то, что инвазивный вид со временем сам превратился в немаловажную часть местной экономики. Например, муниципалитет Исла-Майор стал одним из центров промыслового отлова американского красного рака, а регион фактически сформировал вокруг него целую отрасль.

Поэтому борьба с видом оказалась между двумя противоречивыми интересами. С одной стороны, ученые отмечают масштабный ущерб для природы. С другой — полный запрет на вылов и торговлю раком может ударить по людям, которые зависят от этого промысла.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", самая популярная рыба Украины оказалась под угрозой.