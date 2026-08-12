Можно ли покупать "заморозку" в "АТБ" после отключений света: работник рассказал, что с ней делают

Алгоритм действий на случай аварий отработан

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Работник "АТБ" рассказал, как спасают замороженный товар, если генераторы вышли из строя во время продолжительного блекаута. В этом случае заморозку перемещают в другие магазины.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети "АТБ". Каждый супермаркет оснащен альтернативными источниками питания, позволяющими продолжать работу и создавать надлежащие условия для хранения продуктов во время отключения света. И даже если в одном магазине оборудование выйдет из строя, его "подстрахует" другой.

Что будет, если в "АТБ" внезапно отключили свет во время сканирования чека

Покупателям не стоит беспокоиться, что расчет "зависнет". В супермаркетах сети установлены источники бесперебойного питания, поэтому кассы продолжают работать даже в случае отключения энергоснабжения, пояснил сотрудник "АТБ".

Кроме того, внезапная пропажа связи и мобильного интернета не останавливает работу терминалов и возможность расчета картой. За исключением ситуаций, когда проблемы со стороны самих банков.

Напомним, ранее сотрудник сети раскрыл "Телеграфу", как на самом деле работает система видеонаблюдения. "АТБ" следит за вами, но не так, как вы думаете.