А если я в халате или плохо выгляжу? Как вежливо отказаться от неожиданного видеозвонка

Телефон позволяет нам делать выбор, не вызывающий дискомофорт

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Видеозвонки, как и голосовые сообщения, являются сегодня неотъемлемой частью коммуникации. Однако без предупреждения устраивать такие разговоры не стоит, ведь это фактически равно незваному визиту в гости и делает невозможным комфортность общения для собеседников.

Таким мнением с "Телеграфом" поделились ведущая экспертка по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко . Она отмечает, что человек, которому кто-то звонит по видео, имеет полное право отказаться включать камеру в ответ.

"Ну, как это может происходить? Кто-то мне звонит, и я его вижу, и он говорит: "Включи [камеру]"? А я не хочу, — говорит Адаменко. — Я могу быть в халате, я могу быть в маске на лице. Я вообще не хочу, может, сегодня и сейчас, чтобы меня кто-то видел, потому что я плохо выгляжу. Или что-то в этом роде: у меня аллергия или глаз опух".

По ее словам, в таком случае следует извиниться и тактично объяснить собеседнику, что конкретно в этот момент говорить по видеосвязи нет возможности. И неважно, каков повод для отказа — или просто нежелание говорить с включенной камерой, или условно домашний вид (одежда, косметическая маска и т.п.), или что-нибудь другое.

Отказ от видеозвонка – это нормально, считает эксперт. Фото: "Телеграф"/ШИ

Неожиданное предложение видеозвонка действительно равно неожиданному стуку в дверь, когда человек никого не ждет, но к нему уже пришли, считает специалистка.

"Но телефон дает нам право не отвечать таким же образом на видеозвонок, — подчеркивает Наталья Адаменко. — Почему? По объективным причинам. Вы знаете, это очень хороший ответ на всё, что вызывает у вас такой дискомфорт. "Извините, я не могу по объективным причинам". Какие они? Ну, это ваши объективные причины. Всё".

Какие приложения для видеовызовов?

Большинство современных мессенджеров имеют функцию видеосвязи. Устроить подобную беседу можно благодаря приложениям Telegram, Viber, WhatsApp, Signal и т.д.

Есть разные варианты программ для видеосвязи. Фото: Google Play

Если речь идет об обучении или бизнес-встрече, то для этого чаще всего используют сервисы типа Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Программ для видеозвонков хватает — при необходимости можно найти ту, которая удовлетворит все потребности передачи информации собеседникам. Однако стоит не забывать о комфортности общения для всех участников разговора и учитывать рекомендации эксперта по этикету.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему писать сообщения поздно вечером или даже ночью — не совсем корректно. По мнению Натальи Адаменко, к этому не стоит прибегать, даже если вы не рассчитываете на ответ здесь и сейчас, а готовы ждать ее до утра.