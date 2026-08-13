Без дорогих материалов: украинка кардинально преобразила старую рыжую кухню за 2000 гривен (фото)

Мебель и обои она не меняла во время ремонта

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Полностью менять кухню не обязательно, если старые шкафы и пол уже надоели. Украинка показала, как с помощью краски и самоклеящихся панелей можно заметно изменить облик помещения без большого ремонта.

Лайфхаком в Threads поделилась девушка под ником globanaa. Как она показала, первоначально кухня имела старые коричневые шкафы и такой же пол, которые делали помещение визуально устаревшим.

Чтобы обновить интерьер, девушка решила не покупать новую мебель. Шкафы она просто покрасила, а на пол наклеила самоклеящиеся панели, которые заказала на маркетплейсе Temu. Подобные самоклеящиеся материалы используются для быстрого обновления поверхностей без сложного монтажа.

После перемен кухня получила другой вид: в ней появились белые, черные и желтые оттенки. Старые шкафы и пол уже не так сильно привлекают внимание, а само помещение выглядит свежее.

На весь такой апгрейд, по словам автора, она потратила около 2000 гривен. При этом ей не пришлось полностью менять кухонную мебель или производить масштабный ремонт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обновить потолок за считанные часы без штукатурки и гипсокартона.