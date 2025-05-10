Получил взятку на 200 млн? НАБУ проводит обыски у командующего Нацгвардией и не только (обновлено)

6 должностных лиц отстранены от должностей в Нацгвардии

Уже второй день Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски у ряда чиновников Национальной гвардии Украины. Командир Александр Пивненко мог получить взятку почти в 200 млн грн.

Об этом сообщает ZN.UA, опираясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ НГУ также прошли обыски.

Детективы НАБУ пришли с обысками домой:

командующего Нацгвардией бригадного генерала Александра Пивненко ;

; директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергея Гриценко ;

; директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Николая Модлинского

заместителя директора Департамента логистики – начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александра Калатинца ;

; начальника управления расквартирования и капстроительства полковника Дениса Ганаза ;

; начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковника Владимира Федоровского.

Министерство внутренних дел (МВД) уже сообщило, что вышеперечисленные должностные лица отстранены от должностей. Назначено служебное расследование.

Как говорит собеседник издания, в рамках дела открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины детективы НАБУ проводят обыски:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Следствие сообщает, что есть вероятность, что командующий Нацгвардией сговорился с другими чиновниками и получил взятку в размере 190 млн грн. Эти средства они могли удержать при содействии заключения договоров и признание победителями конкретных предпринимателей при закупке товаров работ и услуг, заказчиком которых была Центральная база производственно-технологической комплектации Нацгвардии. Речь идет о получении автомобиля Toyota RAV-4 2023 года и нежилое помещение более 70 квадратных метров в Киеве.

Александр Пивненко

Издание добавляет, что у Гриценко, Калатинца и заместителя командующего НГУ бригадного генерала Александра Билоуса обыски проводятся в рамках еще одного дела, открытого по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 УК.

"В этом случае следствие получило информацию, что указанные чиновники возможно сговорились с ООО "БП ЭКСИМ МИРОВАЯ ОБОРОНА" и растратили 199 млн грн денег Нацгвардии. В частности, по данным следствия, фигуранты подозреваются в закупке по завышенным ценам гусеничных бронетранспортеров серии FV", — говориться в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в горсовете Ужгорода прошли обыски.