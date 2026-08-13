Этот цвет дерева сразу выдает устаревший ремонт: как от него избавиться, если денег мало

Новые покрытия, фурнитура и правильно подобранные цвета могут существенно изменить вид комнаты.

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Оранжевые и желтовато-золотистые оттенки древесины, которые доминировали в интерьерах в конце 1990-х и начале 2000-х годов, считаются признаком устаревшего ремонта. Речь идет прежде всего о мебели, кухонные гарнитуры, двери, лестницы и отделки с характерным оранжевым или желто-оранжевым оттенком.

Как говорят американские дизайнеры, раньше эти оттенки считались тёплым, уютным и универсальным решением. Однако время прошло. По данным House Digest, на смену ему пришли более светлые и более естественные оттенки дерева.

В современных проектах все чаще используют беленый дуб, светлый дуб без выраженной тонировки, матовые покрытия или нейтральные бежево-серые морилки. Такие решения делают простор светлее и легче.

Эксперты отмечают, что проблема не в самом дубе или клене, а именно в характерной оранжевой лакировке и блестящих покрытиях, которые были популярны раньше. Тренд настолько заметен, что даже среди владельцев домов на специализированных форумах и в соцсетях оранжевая деревянная мебель часто называют одним из главных признаков устаревшего ремонта.

Что делать со старой мебелью

Обновить мебель бывает дорого, но не надо это делать полностью. Дизайнеры советуют по возможности просто обновить покрытие другим типом морилки, который придаст обновленный вид. Если же такая работа не ко времени, на помощь придут новая фурнитура и окружающая отделка. Оранжевые и золотые цвета балансируются приглушенными тонами, такими как мягкий шалфейный, древесно-угольный или кремово-белый, чтобы уменьшить визуальное воздействие. Это могут быть шторы, полотенца для рук или даже декоративные подушки.

Мягкий шалфейный – это приглушенный светлый серо-зеленый оттенок, напоминающий естественный цвет листьев шалфея/ housedigest.com

Если речь идет о кухне, то можно обновить столешницы. Никаких теплых оттенков – белый и серый смогут помочь сыграть на контрасте с теплой древесиной.

Темно серые, почти угольные столешницы балансируют рыжий оттенок/ housedigest.com

Ранее "Телеграф" показывал наглядно, как можно превратить старую рыжую кухню. Расходы составили всего 2000 грн.