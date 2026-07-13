Может проглотить целую кошку: что известно о гигантской змее, переполошившей Киев

Рептилия неядовита, но пугает размерами

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Змею, сидевшую на дереве прямо посреди Киева и испугавшую жителей, поймали и вернули владельцам. Рептилия, которую приняли за питона, на самом деле оказалась императорским удавом.

Об этом рассказали на Facebook-странице команды по спасению животных в Киеве Kyiv Animal Rescue Group. Там добавили, что удав во время прогулки решил полазить по дереву, а затем убежал от хозяев.

Удав ползал по дереву. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Змея не хотела спускаться с дерева. Специалистам пришлось приложить усилия, чтобы вернуть удава владельцам.

Спускаться змея не желала. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"На помощь отправилась наша Команда спасения животных. Древолаз оказался ловким и добровольно спускаться не собирался, так что операция требовала терпения, опыта и слаженной работы. В результате все завершилось хорошо: путешественника безопасно сняли с дерева и вернули владельцам", — рассказали в Kyiv Animal Rescue Group.

Специалистам удалось снять удава. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Что известно об императорском удаве

И питон и императорский удав — большие и неядовитые змеи, которые душат свою добычу, а затем глотают ее. Главное отличие между ними состоит в том, что питоны откладывают яйца и живут в Африке, Азии и Австралии, тогда как императорские удавы рожают живых детенышей и живут преимущественно в Центральной и Южной Америке.

Императорский удав. Фото: bigzoo.com

Императорские удавы (Boa imperator) обычно вырастают до 1,5-2,5 метров в длину. Взрослая особь способна проглотить кошку. В дикой природе удавы иногда охотятся на небольших домашних животных, включая кошек и мелких собак. Удав хватает и душит добычу своими мощными кольцами. Однако для большинства средних особей этого вида такая добыча слишком велика, основным их рационом являются мыши и крысы, лягушки и рыба, а также птицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской области прямо во дворе у людей ползала самка змеи медянки.