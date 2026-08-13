Своих бьют больше всего: Кулеба неожиданно поддержал Полякову

Эксглава МИД рассказал о новой прослойке в обществе

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал главный тезис резонансного заявления певицы Оли Поляковой о травле украинцев, оставшихся жить и работать в стране. В то же время, с некоторыми ее формулировками дипломат не согласился, в частности со сравнением Украины с концлагерем.

Об этом Кулеба заявил в YouTube-канале. По его словам, он смотрел только несколько частей, которые вызвали наибольший резонанс.

"Но в целом я хочу сказать, что разделяю ее главный тезис, что больше всего травят тех, кто здесь, кто принял решение жить в Украине, приносить какую-то пользу своей стране. Своих бьют больше всего. Это правда", — сказал Кулеба.

Требуют извинений: в соцсетях появилась новая прослойка

Он подчеркнул, что в Украине в соцсетях сформировалась прослойка, "главная цель существования которой состоит в том, чтобы все перед ними извинялись".

"Я уже давно сижу в соцсетях, дольше, чем большинство людей. Я прекрасно помню, что с*ач был всегда", – заметил экс-министр.

По его мнению, со временем споры переходили из одной соцсети в другую и "теперь таким эпицентром с*ача является Threds". Но люди, устраивавшие его 10 лет назад, требовали от оппонента действия.

"А сегодня новая прослойка требует извинений. Вот им очень нужно, чтобы перед ними извинялись. И они просто стирают тебя с лица земли, если ты перед ними не извинился. Я думаю, что это какой-то непроработанный психологический вопрос. И Полякова на него совершенно резонно отреагировала", — сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что Ольга Полякова перегнула палку, сравнив Украину с концлагерем. По словам дипломата, это фактологически неверно.

Скандал с Поляковой: что произошло

Напомним, жесткая критика в адрес Поляковой посыпалась после того, как она прогуливалась за кулисами фестиваля, держась за руки с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апплоновым. Оля объяснила, что организатор мероприятия Лайма Вайкуле считает этого исполнителя приемлемым с точки зрения поддержки Украины, поскольку соответствующее видео было опубликовано на странице фестиваля.

О своем новом интервью у Рамины Полякова рассказала в Threads, опубликовав фрагмент из этой беседы. В ней она, в частности, затронула и тему ТЦК в Украине.

"Меня часто обвиняют в том, что я размываю границы в то время, как многие сейчас размывают границы человечности. Из-за страха и безразличия мы все чаще закрываем глаза на несправедливость и молча проходим мимо, превращаясь в запуганных наблюдателей", – сказала певица.

В комментариях к этому посту началось бурное обсуждение, женщину буквально "распекли" за ее скандальные заявления и посоветовали ехать в Россию. Хотя были и те, кто вступился за артистку.

Ранее мы рассказали, что Оля Полякова родилась в "потерянном мире". Читайте, где находится и чем известно это место.