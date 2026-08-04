Укр

Красные или желтые: какие помидоры на самом деле вкуснее и полезнее

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Желтые и красные помидоры
Желтые и красные помидоры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Желтые и красные помидоры отличаются по вкусу, кислотности и составу антиоксидантов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

На первый взгляд может показаться, что красные и желтые помидоры отличаются только по цвету. Но на самом деле это два продукта с разным вкусом, набором полезных веществ и применением на кухне.

Об этом подробно рассказывает канадский ресурс Elena's Garden, посвященный садоводству и правильному питанию.

Чем отличаются красные и желтые помидоры

Разница во вкусе объясняется составом кислот и сахаров в мякоти. Красные помидоры содержат больше кислоты, из-за чего их вкус получается более резким, насыщенным, с выраженной "томатной" пикантностью. Желтые сорта содержат меньше кислоты, поэтому воспринимаются как более мягкие, сладкие и деликатные.

Красный цвет томатам дает ликопин. Он считается мощным антиоксидантом, который связывают со здоровьем сердца. Желтые помидоры содержат его значительно меньше, но зато богаче бета-каротином и другими каротиноидами.

Что приготовить из желтых помидоров
Желтые помидоры идеально подходят для салатов. Фото сгенерировано ИИ

Как выбрать помидор для конкретного блюда

Красные помидоры идеально подходят для томатного соуса, супа, сальсы или кетчупа. Их кислотность и насыщенный вкус только усиливаются при термической обработке.

Желтые помидоры советуют выбирать для салатов, легких соусов и запекания на гриле. Они дают нежный, сладковатый вкус.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, в чем разница между темными и белыми баклажанами.

Теги:
#Помидоры #Овощи