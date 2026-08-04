Красные или желтые: какие помидоры на самом деле вкуснее и полезнее

Желтые и красные помидоры отличаются по вкусу, кислотности и составу антиоксидантов

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На первый взгляд может показаться, что красные и желтые помидоры отличаются только по цвету. Но на самом деле это два продукта с разным вкусом, набором полезных веществ и применением на кухне.

Об этом подробно рассказывает канадский ресурс Elena's Garden, посвященный садоводству и правильному питанию.

Чем отличаются красные и желтые помидоры

Разница во вкусе объясняется составом кислот и сахаров в мякоти. Красные помидоры содержат больше кислоты, из-за чего их вкус получается более резким, насыщенным, с выраженной "томатной" пикантностью. Желтые сорта содержат меньше кислоты, поэтому воспринимаются как более мягкие, сладкие и деликатные.

Красный цвет томатам дает ликопин. Он считается мощным антиоксидантом, который связывают со здоровьем сердца. Желтые помидоры содержат его значительно меньше, но зато богаче бета-каротином и другими каротиноидами.

Желтые помидоры идеально подходят для салатов. Фото сгенерировано ИИ

Как выбрать помидор для конкретного блюда

Красные помидоры идеально подходят для томатного соуса, супа, сальсы или кетчупа. Их кислотность и насыщенный вкус только усиливаются при термической обработке.

Желтые помидоры советуют выбирать для салатов, легких соусов и запекания на гриле. Они дают нежный, сладковатый вкус.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, в чем разница между темными и белыми баклажанами.