Роскошь почти за миллион: какие часы Элина Свитолина носит на руке (фото)

Теннисистка засветила новенький Rolex, которому нет и года

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Украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась роскошным аксессуаром на запястье. Спортсменка выбрала новую модель легендарного швейцарского бренда Rolex, стоимость которой составляет около 17 тысяч евро – это более 870 тысяч гривен.

Несколько дней назад Элина поделилась фото, на котором можно увидеть Rolex Land-Dweller. Как отмечает автор блога cats_and_watches, эта модель является одной из самых свежих в линейке бренда. Ее представили в 2025 году, и она стала первой полностью новой коллекцией Rolex за более десяти лет — с 2012 года.

Land-Dweller отличается необычным для Rolex дизайном. Часы получили интегрированный браслет, напоминающий культовые модели Patek Philippe Nautilus и Audemars Piguet Royal Oak, а также циферблат с характерной текстурой в виде медовых сот. Впрочем, главная особенность новинки скрыта внутри. Rolex Land-Dweller оснащен совершенно новым калибром 7135, работу которого можно увидеть сквозь прозрачную заднюю крышку. Для Rolex это достаточно нестандартное решение.

Новый механизм защищен 16 патентами и работает на высокой частоте 5 Гц, благодаря чему секундная стрелка движется очень плавно. Инновационный же спуск обеспечивает высокую точность хода — механизм способен измерять время с точностью до 1/10 секунды. В итоге Land-Dweller – это тонкие, толщиной всего 9,7 мм, спортивные часы на встроенном браслете. И, похоже, такая стильная и технологичная новинка прекрасно подходит нашей звезде.

Ранее в сети заметили на руке мужа Оли Поляковой редкую модель от легендарного бренда. Также любит люксовые часы скандальная блогерша Алхим.