Мокрые кроссовки после дождя: как высушить их за ночь и не испортить

Как правильно высушить обувь, чтобы она не деформировалась

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Если кроссовки промокли во время летнего ливня, оставлять их сохнуть самостоятельно — не лучшая идея. Внутри обуви надолго остается влага, а неправильная сушка может деформировать материал или повредить клей.

Есть несколько простых способов ускорить процесс. "Телеграф" расскажет, как подготовить кроссовки к сушке, зачем нужны бумага и вентиляция и почему фен может лишь усугубить ситуацию.

Сначала — уберите лишнюю влагу

После дождя не стоит сразу ставить мокрые кроссовки возле источника тепла. Сначала из них нужно убрать как можно больше воды.

Извлеките стельки и шнурки – отдельные детали высохнут быстрее. Наружную поверхность промокните сухим полотенцем или тканью, не растирая материал.

Бумага поможет высушить обувь изнутри

Для внутренней части можно использовать обычную бумагу без печатной краски. Ее нужно смять и плотно, но без чрезмерного давления заполнить ею носок и внутреннюю часть кроссовка.

Бумага будет впитывать влагу. Когда она станет мокрой, ее стоит заменить на сухую — за ночь это можно сделать несколько раз.

Также подойдут сухие полотенца или специальные влагопоглощающие материалы. Главное — не оставлять внутри кроссовок надолго мокрую ткань.

Вентиляция важнее высокой температуры

После того как лишнюю воду убрали, кроссовки лучше оставить в сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Их можно поставить под вентилятор или неподалеку от него. Поток воздуха поможет влаге испаряться без агрессивного нагревания материала.

Если кроссовки имеют текстильную верхнюю часть, не стоит сушить их в закрытом шкафу или другом плохо проветриваемом месте.

Почему фен — не лучший вариант

Сильное нагревание может повредить материалы, из которых изготовлены кроссовки. Особенно опасен резкий и длительный нагрев для клееных деталей.

Фен, если и использовать, лучше держать на расстоянии и выбрать прохладный или слегка теплый режим. Горячий воздух не должен длительное время направляться на один участок.

Силикагель для остаточного удаления влаги

Если нужно высушить кроссовки быстрее, можно использовать пакетики силикагеля. Их часто кладут в коробки с обувью, техникой или сумками.

Положите несколько пакетиков внутрь каждого кроссовка после того, как удалили основную влагу полотенцем или бумагой. Силикагель поможет поглотить остаточную влагу внутри обуви.

Не стоит раскрывать пакетики и высыпать гранулы непосредственно в кроссовки — они должны оставаться в упаковке.

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