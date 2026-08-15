Мокрі кросівки після дощу: як висушити їх за ніч і не зіпсувати

Як правильно висушити взуття, щоб воно не деформувалося

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Якщо кросівки промокли під час літньої зливи, залишати їх сохнути самостійно — не найкраща ідея. Усередині взуття надовго залишається волога, а неправильне сушіння може деформувати матеріал або пошкодити клей.

Є кілька простих способів прискорити процес. "Телеграф" розповість, як підготувати кросівки до сушіння, навіщо потрібні папір і вентиляція та чому фен може лише погіршити ситуацію.

Спочатку — заберіть зайву вологу

Після дощу не варто одразу ставити мокрі кросівки біля джерела тепла. Спершу з них потрібно прибрати якомога більше води.

Вийміть устілки та шнурки — окремі деталі висохнуть швидше. Зовнішню поверхню промокніть сухим рушником або тканиною, не розтираючи матеріал.

Папір допоможе висушити взуття зсередини

Для внутрішньої частини можна використати звичайний папір без друкарської фарби. Його потрібно зім'яти та щільно, але без надмірного натискання заповнити ним носок і внутрішню частину кросівка.

Папір вбиратиме вологу. Коли він стане мокрим, його варто замінити на сухий — за ніч це можна зробити кілька разів.

Також підійдуть сухі рушники або спеціальні вологопоглинальні матеріали. Головне — не залишати всередині кросівок надовго мокру тканину.

Вентиляція важливіша за високу температуру

Після того як зайву воду прибрали, кросівки краще залишити в сухому місці з хорошою циркуляцією повітря.

Їх можна поставити під вентилятор або неподалік від нього. Потік повітря допоможе волозі випаровуватися без агресивного нагрівання матеріалу.

Якщо кросівки мають текстильну верхню частину, не варто сушити їх у закритій шафі чи іншому погано вентильованому місці.

Чому фен — не найкращий варіант

Сильне нагрівання може пошкодити матеріали, з яких виготовлені кросівки. Особливо небезпечне різке та тривале нагрівання для клеєних деталей.

Фен, якщо й використовувати, краще тримати на відстані та обрати прохолодний або ледь теплий режим. Гаряче повітря не повинно тривалий час спрямовуватися на одну ділянку.

Силікагель для залишкової вологи

Якщо потрібно висушити кросівки швидше, можна використати пакетики силікагелю. Їх часто кладуть у коробки з взуттям, технікою або сумками.

Покладіть кілька пакетиків усередину кожного кросівка після того, як видалили основну вологу рушником або папером. Силікагель допоможе поглинути залишкову вологу всередині взуття.

Не варто розкривати пакетики й висипати гранули безпосередньо у кросівки — вони мають залишатися в упаковці.

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