Магазины "АТБ" продолжают работу в тревогу: в сети объяснили почему
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В сети "АТБ" внедрен алгоритм действий на случай воздушных тревог
Большинство магазинов сети "АТБ" продолжает работу во время воздушной тревоги. Это позволяет тысячам людей быстро купить хлеб, воду или другие необходимые товары и, в случае необходимости, спрятаться в оборудованных подвалах прямо на месте.
Об этом говорится на официальном сайте сети. Уже пятый год войны корпорация работает в усиленном режиме, адаптируя графики работы магазинов под региональные угрозы.
В компании отметили, что первые дни полномасштабного вторжения России в 2022 году все магазины "АТБ" работают в усиленном режиме. Их графики корректируются в зависимости от региона, локальных угроз и эскалации боевых действий.
Так, некоторые магазины в зонах активных боев временно закрывались, чтобы избежать опасности для посетителей. Однако обычно двери супермаркетов остаются открытыми даже во время воздушной тревоги.
Также указано, что еще в 2022 году в некоторых регионах корпорация открыла подвальные помещения сотен магазинов как временные бомбоубежища. За годы войны политика компании не изменилась — "АТБ" ежечасно мониторит ситуацию и обновляет статус для безопасности клиентов в Telegram- и Viber-ботах.
Обращение к президенту
Следует добавить, что летом 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция №22/151328-эп о закрытии магазинов АТБ во время воздушной тревоги. Однако она не нашла поддержки среди граждан и набрала лишь 103 голоса из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в "АТБ" нет металлических рамок на входе.