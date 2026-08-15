Магазины "АТБ" продолжают работу в тревогу: в сети объяснили почему

В сети "АТБ" внедрен алгоритм действий на случай воздушных тревог

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Большинство магазинов сети "АТБ" продолжает работу во время воздушной тревоги. Это позволяет тысячам людей быстро купить хлеб, воду или другие необходимые товары и, в случае необходимости, спрятаться в оборудованных подвалах прямо на месте.

Об этом говорится на официальном сайте сети. Уже пятый год войны корпорация работает в усиленном режиме, адаптируя графики работы магазинов под региональные угрозы.

В компании отметили, что первые дни полномасштабного вторжения России в 2022 году все магазины "АТБ" работают в усиленном режиме. Их графики корректируются в зависимости от региона, локальных угроз и эскалации боевых действий.

Так, некоторые магазины в зонах активных боев временно закрывались, чтобы избежать опасности для посетителей. Однако обычно двери супермаркетов остаются открытыми даже во время воздушной тревоги.

Также указано, что еще в 2022 году в некоторых регионах корпорация открыла подвальные помещения сотен магазинов как временные бомбоубежища. За годы войны политика компании не изменилась — "АТБ" ежечасно мониторит ситуацию и обновляет статус для безопасности клиентов в Telegram- и Viber-ботах.

Обращение к президенту

Следует добавить, что летом 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция №22/151328-эп о закрытии магазинов АТБ во время воздушной тревоги. Однако она не нашла поддержки среди граждан и набрала лишь 103 голоса из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Петиция к президенту не нашла поддержки граждан

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в "АТБ" нет металлических рамок на входе.