В Китае этот "мусор" покупают за деньги: почему умные дачники собирают сосновые иглы мешками

Хвоя содержит ряд полезных веществ

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В Украине сосновые иглы кажутся обычным мусором, который обычно отправляют на свалку. Однако в Китае их готовы покупать в больших объемах.

"Телеграф" расскажет, зачем фермерам из Поднебесной так много хвои. Следует отметить, что у этого материала есть не только сельскохозяйственное назначение.

В Китае иглы хвойных деревьев ценят вес золота. Дело в том, что китайцы очень увлеклись выращиванием черники. Сосновые иглы являются идеальным компонентом для мульчирования почвы. С ним черника растет гораздо лучше.

Сосновая хвоя

К тому же китайцы производят из хвои эфирные масла. Их употребляют в народной медицине и косметике. Более того, в Китае заваривают хвою как чай. Она богата витамином С и антиоксидантами.

Китайцы очень ценят хвою

Как еще можно использовать сосновые иглы?

Сосна может применяться и в быту. Для этого его можно заготовить заранее в летний период. Кроме терапевтических средств, она пригодится в уходе за домом.

Ароматизатор для помещений

Благодаря эфирным маслам хвоя имеет характерный стойкий запах. Благодаря этому ее можно использовать, чтобы освежить воздух дома. Для этого нужно смешать чистую сухую хвою с солью в пропорции 1:1, рассыпать по небольшим банкам и расставить в нескольких местах в жилье.

Ароматизатор для шкафа

Хвоя является отличным средством против нежелательных запахов в шкафу. Нужно взять такую же смесь как в пункте выше и разложить ее по тканевым мешочкам и оставить на полках.

Ванная для ног

Сосновые иглы отлично снимают усталость. Хвою нужно промыть, залить литром кипящей воды и дать ей настояться в течение часа. Затем в этот настой нужно добавить 2 чайные ложки соли грубого помола или морской соли и вылить емкость с теплой водой. После чего опустить ноги и расслабиться.

Хвоя может пригодиться в быту

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