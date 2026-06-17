Срезал сухое дерево за забором и пошел под суд: какое наказание грозит украинцам за вырубку сухостоя

Сухое дерево возле дома может казаться ничейным, но без разрешения его срубить нельзя

Многие владельцы частных домов считают: если, по их мнению, сухостой за забором представляет опасность, его можно самовольно убрать без каких-либо согласований. Однако украинское законодательство устанавливает другие правила.

На самом же деле за такие действия украинцам угрожают не только штрафы, но и обязанность возместить нанесенный ущерб. Более подробно об этом, ссылаясь на Кодекс Украины об административных правонарушениях, расскажет "Телеграф".

Если дерево растет вне вашего земельного участка — на обочине дороги, коммунальной территории, в парке, лесополосе или другом месте общего пользования — оно не является вашей собственностью. Поэтому его удаление требует решения органа местного самоуправления или балансодержателя территории. Даже если дерево полностью сухое, сначала его должны осмотреть и признать подлежащим удалению.

За самовольную вырубку деревьев в пределах населенных пунктов предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 510 до 1020 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1530 гривен.

Однако только штрафом дело может не ограничиться. Нарушителя также могут обязать возместить причиненный ущерб по специальным таксам. В некоторых случаях сумма компенсации может оказаться значительно больше самого штрафа.

Если же незаконная вырубка нанесла существенный вред или была нанесена в лесах, защитных насаждениях или на природоохранных территориях, может наступать уже уголовная ответственность. Санкции предусматривают штраф, пробационный надзор, ограничение свободы или даже лишение свободы сроком до трех лет.

Поэтому, прежде чем убирать дерево за пределами своего двора, следует обратиться к местным властям или балансодержателям территории. Это поможет выяснить, действительно ли дерево подлежит удалению, и убережет вас от штрафов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое наказание грозит тем, кто в поисках грибов заходит на территорию заповедника.