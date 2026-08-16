В Китаї це "сміття" купують за гроші: чому розумні дачники збирають соснові голки мішками

Хвоя містить ряд корисних речовин

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні соснові голки здаються звичайним сміттям, яке зазвичай відправляють на смітник. Проте в Китаї їх готові купувати у величезних об'ємах.

"Телеграф" розповість, навіщо фермерам з Піднебесної так багато хвої. Варто зауважити, що у цього матеріалу є не лише сільськогосподарське призначення.

В Китаї голки хвойних дерев цінуються на вагу золота. Річ у тому, що китайці дуже захопились вирощуванням чорниці. А соснові голки є ідеальним компонентом для мульчування грунту. З ним чорниця росте набагато краще.

Соснова хвоя

До того ж китайці виробляють з хвої ефірні олії. Їх використовують в народній медицині та косметиці. Більше того, в Китаї заварюють хвою як чай. Вона багата на вітамін С та антиоксидант.

Китайці дуже цінують хвою

Як ще можна використовувати соснові голки?

Хвоя може застосовуватись і в побуті. Для цього її можна заготовити заздалегідь в літній період. Окрім терапевтичних засобів, вона стане в нагоді в догляді за домом.

Ароматизатор для приміщень

Завдяки ефірним оліям хвоя має характерний стійкий запах. Завдяки цьому її можна використовувати, щоб освіжити повітря в будинку. Для цього потрібно змішати суху чисту хвою з сіллю в пропорції 1:1, розсипати по невеликих банках і розставити в кількох місцях в житлі.

Ароматизатор для шафи

Хвоя є чудовим засобом проти небажаних запахів в шафі. Потрібно взяти таку ж суміш як у пункті вища та розкласти її по тканинних мішечках і залишити на полицях.

Ванна для ніг

Соснові голки чудово знімають втому. Хвою потрібно промити, залити літром кип'ячої води та дати їй настоятись протягом години. Потім в цей настій потрібно додати 2 чайні ложки солі грубого помелу або морської солі та вилити ємність з теплою водою. Після чого опустити в неї ноги та розслабитись.

Хвоя може стати в нагоді в побуті

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховують багатомільйонні закупівлі "Лісів України".