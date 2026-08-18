Школа без летних каникул: масштабную реформу предлагают ввести в Украине

Сбор подписей под этой инициативой будет продолжаться в течение трех месяцев

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В прифронтовых областях предлагают полностью изменить график учебного года, перенеся летние каникулы на зимний период. Петицию №41/010660-26 с соответствующим требованием уже зарегистрировали на сайте Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение к правительству.

"Учиться летом, чтобы не замерзать зимой": как аргументируют требование?

По мнению автора инициативы Игоря Легуты, из-за состояния энергосистемы и риска повторных атак на инфраструктуру школы в прифронтовых регионах могут остаться без света и отопления зимой.

В этой связи в петиции предлагается перенести учебный процесс в этих регионах на весенний, летний и осенний сезоны, а самые холодные зимние месяцы отдать под длительные каникулы.

Петиция на сайте Кабмина

Что именно требуют от Кабмина?

Инициатор призывает правительство принять следующие решения:

Просмотреть структуру учебного года: разрешить школам в прифронтовых регионах учиться на протяжении всего лета.

Перенести отдых на зиму: сделать длительные школьные каникулы в самые холодные зимние месяцы, когда есть самый высокий риск отсутствия отопления.

Защитить детей: обеспечить безопасные и комфортные условия для образования без угрозы для здоровья школьников.

Сбор подписей начался 17 августа 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрел Кабинет Министров Украины, он должен собрать 25 000 подписей. До конца голосования остается 91 день.

Ознакомиться с текстом обращения и оставить свой голос можно на официальном сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины.

Замечание: Создать электронную петицию на сайте правительства или горсовета может каждый гражданин Украины, а высказанные в нем идеи отражают только частную позицию автора. Даже в случае успешного сбора 25 тысяч подписей призывы из петиций редко воплощаются в реальные законы и носят для власти исключительно рекомендательный характер.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как прифронтовые украинские университеты сохраняют позиции в мировых рейтингах.