Парень из села стал владельцем 16 компаний: что нашли в их миллионных операциях

Фирмы меняли названия и владельцев, а одна из них попала в скандал

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Скандал вокруг вероятного конвертационного центра "Блэк Аудит", который медиа связывают со схемами вывода денег за границу через фиктивный импорт, вскрыл десятки фирм с похожими признаками. Ключевой фигурой в этой истории оказался 21-летний Юрий Ярош из Житомирской области. По данным реестров, на него записали как минимум 16 компаний.

У всех этих структур общий почерк: они декларируют оптовую торговлю, держат минимальный штат, ввозят товары из-за границы, а со временем резко меняют названия и бенефициаров. Подробно о работе схемы и роли подставных компаний, оформленных на молодежь, читайте в большом расследовании: На трех 18-летних парней оформили компании на миллиарды: новые детали о "Блэк Аудит"

В открытых реестрах зафиксировано, что в 2024 году на Юрия Яроша из села Старая Чертория начали массово регистрировать бизнес. В общей сложности речь идет как минимум о 16 юридических лицах. Они занимались оптовой торговлей, проводили импорт на сотни миллионов гривен, а затем переписывались на новых людей и меняли вывески.

Среди них – "Хвиляопт", "Синтексред", "Линдерио", "Экобудия", "Кингстаропт", "Визионпром", "Денисопт", "Торгсток", "Оригент Свит", "Торгрух", "Торгимпакт", "Глобаверс", "Хатний смак", "Товарный шлях", "Ассортитрейд" и другие.

Особое внимание привлекает компания "Хвиляопт". Ее основали в марте 2024 года под названием "Хозпортал". Впоследствии фирму переименовали в "Центр Покупок", а позже – в "Хвиляопт". На момент регистрации Юрию был 21 год. Менялись и владельцы: от Яроша доля перешла к Василию Цалко, а затем – к гражданину Узбекистана Мухаммаджону Эгамберди Оглы Усарову. Согласно реестрам, на последнего записано более 70 предприятий.

По данным YouControl, "Хвиляопт" импортировала продукции ориентировочно на 400 млн грн. В прошлом году произошел инцидент, нетипичный для профиля предприятия: вместо задекларированных паровых очистителей таможенники обнаружили брендовую одежду с маркировкой Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Montblanc, Boss, Tommy Hilfiger, Prada, Loro Piana, Yves Saint Laurent, Celine и сотни наушников AirPods Pro. Инспекторы составили протокол об административном правонарушении, однако уголовное производство так и не было открыто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из Украины могли вывести сотни миллионов гривен под видом выполнения несуществующих импортных контрактов. Компании импортировали товары на крупные суммы, при этом не имея полноценных сайтов, рабочих телефонов и т. д. Часть из них были оформлены на подставных лиц.