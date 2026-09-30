Дома начали "светиться" на рассвете золотым сиянием: природа устроила необычное шоу

Завораживающее явление превратило обычный рассвет в необычное зрелище

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В соцсети Threads распространились необычные кадры жилого дома, скрытого в золотистой дымке. Первые солнечные лучи в сочетании с высокой влажностью воздуха создали вокруг него настоящий эффект свечения, превративший свет в яркие направленные полосы.

Причиной такого визуального эффекта стал приземный туман – плотная утренняя дымка. Мельчайшие капли воды в воздухе размыли очертания дальних планов и рассеяли солнечный свет.

В то же время вытянутые световые пятна и ореолы возле окон объясняются не только погодой: вероятнее всего, на объектив камеры осели микрокапли влаги, дополнительно преломившие лучи при съемке. Это подтверждается тем, что контуры самого здания на снимках остаются относительно четкими, тогда как зоны засветки выглядят смазанными.

Утренний приземный туман в сочетании с лучами солнца создал оптический эффект свечения жилого дома / Threads

Необычное явление в Хмельницкой области / Threads

Подобный туман образуется в ясные и безветренные ночи, когда земля остывает и охлаждает приземный слой воздуха до точки росы, в результате чего водяной пар конденсируется в микрокапли. После восхода солнца почва прогревается, влага испаряется, и дымка быстро исчезает.

Утренний приземный туман и игра солнечных лучей создали иллюзию сияющего дома / Threads

Таким образом, запечатленное на кадрах явление не связано со смогом, промышленными выбросами или пожаром: это исключительно природная оптическая иллюзия, усиленная конденсатом на линзе. Понимание физики таких процессов позволяет избежать паники и ложных тревог о техногенных происшествиях, поскольку естественный туман безопасен для экологии и здоровья людей.

"Сияющий дом" / Threads

Как это работает

Из-за высокой плотности такую дымку легко принять за дым от возгорания или промышленные выбросы. Главное отличие природного тумана – недолговечность: солнце прогревает воздух, конденсат исчезает, а видимость полностью восстанавливается без всякого вреда для экологии.

Когда пелена вызвана обычным ночным охлаждением, воздух остается чистым и безопасным, а сама дымка бесследно уходит с первым утренним теплом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львовской области заметили редкое атмосферное явление.