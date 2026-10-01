Зеркальная мебель уже не в моде: что теперь выбирают вместо блестящих поверхностей

Об этом тренде время забыть

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Еще недавно зеркальный комод или тумба с блестящим фасадом казались почти беспроигрышным способом сделать комнату эффектнее. Но сегодня такая мебель все чаще остается в прошлом.

Вместо зеркальных поверхностей дизайнеры все чаще обращаются к другим материалам и формам. "Телеграф" расскажет, почему такая мебель постепенно теряет популярность и какие варианты приходят ей на смену.

От эффектного блеска — к уюту

Зеркальная мебель в свое время имела очевидное преимущество: она отражала свет, делала комнату визуально просторнее и сразу привлекала внимание.

Особенно часто так оформляли комоды, прикроватные тумбы, туалетные столики и даже целые шкафы. Казалось, что чем больше блеска — тем дороже выглядит комната.

Но мода на интерьеры не стоит на месте. То, что еще несколько лет назад выглядело стильно, сегодня уже может казаться слишком показным.

К тому же у зеркальной мебели есть вполне бытовой недостаток — на ней отлично видны отпечатки пальцев, пыль и мелкие царапины. То есть эффектная поверхность быстро превращается в ту, которую приходится постоянно протирать.

Мебель с зеркальной поверхностью

Шкаф с зеркальной дверцей

Что выбирают вместо зеркала

Одним из главных фаворитов остается деревянная мебель. Причем сейчас необязательно скрывать природную фактуру под толстым слоем лака.

Наоборот, популярны поверхности, на которых видны текстура дерева, сучки и неровности. Именно они добавляют комнате тепла и делают ее менее похожей на выставочный зал.

Деревянная мебель с природной фактурой

Еще один вариант — мебель с рифлеными и ламельными фасадами. Даже обычный комод с такой деталью выглядит интереснее, но при этом не создает чрезмерного блеска.

Комод с рифленым фасадом

Шкаф с ламельным фасадом

Матовая поверхность снова становится главной

Заметно меняется и отношение к глянцу. Вместо мебели, которая буквально отражает все вокруг, дизайнеры все чаще используют матовые поверхности.

Они спокойнее выглядят в пространстве и лучше сочетаются с деревом, текстилем, камнем и керамикой.

В результате мебель перестает быть главным "украшением" комнаты. Она становится частью общей композиции.

Комод с матовым покрытием

Ротанг вместо блестящих фасадов

В моду возвращается и мебель из ротанга и с плетеными вставками. Ее особенность в том, что она легко узнаваема — такие фасады сразу напоминают интерьеры прошлых десятилетий.

Ротанг можно встретить на дверцах комодов, тумб, шкафов и даже кухонных гарнитуров. При этом сам предмет не обязательно должен выглядеть старомодно — современные формы хорошо сочетаются с плетеными деталями.

Комод с плетеным фасадом

Шкаф с плетеной дверью

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