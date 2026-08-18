Школа без літніх канікул: масштабну реформу пропонують запровадити в Україні

Збір підписів під цією ініціативою триватиме протягом трьох місяців

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В прифронтових областях пропонують повністю змінити графік навчального року, перенісши літні канікули на зимовий період. Петицію №41/010660-26 з відповідною вимогою вже зареєстровали на сайті Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на електронне звернення до уряду.

"Вчитися влітку, щоб не замерзати взимку": як аргументують вимогу?

На думку автора ініціативи Ігора Легути, через стан енергосистеми і ризики повторних атак на інфраструктуру, школи у прифронтових регіонах можуть залишитися без світла та опалення взимку.

У зв’язку з цим в петиції пропонується перенести навчальний процес в цих регіонах на весняний, літній та осінній сезони, а найхолодніші зимові місяці віддати під тривалі канікули.

Петиція на сайті Кабміну

Що саме вимагають від Кабміну?

Ініціатор закликає уряд ухвалити такі рішення:

Переглянути структуру навчального року: дозволити школам у прифронтових регіонах навчатися протягом усього літа.

Перенести відпочинок на зиму: зробити тривалі шкільні канікули у найхолодніші зимові місяці, коли є найвищий ризик відсутності опалення.

Захистити дітей: забезпечити безпечні та комфортні умови для здобуття освіти без загрози для здоров'я школярів.

Збір підписів під ініціативою розпочався 17 серпня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянув Кабінет Міністрів України, він має зібрати 25 000 підписів. До кінця голосування залишається 91 день.

Ознайомитися з текстом звернення та залишити свій голос можна на офіційному сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Зауваження: Створити електронну петицію на сайті уряду чи міськради може кожен громадянин України, а висловлені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть у разі успішного збору 25 тисяч підписів заклики з петицій рідко втілюються в реальні закони та мають для влади виключно рекомендаційний характер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як прифронтові українські університети зберігають позиції у світових рейтингах.