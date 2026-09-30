Без света, тепла и связи: как подготовить многоэтажку к худшему зимнему сценарию

Как не допустить замерзания труб, что проверить в проводке и какие контакты оставить соседям

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Самая сложная ситуация для жильцов многоэтажки зимой – одновременное отключение электроэнергии и отопления. Полностью подготовиться к такому сценарию почти невозможно, однако проверить критические системы дома и снизить риски можно еще до морозов.

"Телеграф" выяснил, как многоэтажке подготовиться к работе без света и отопления и какие проблемы лучше выявить заранее.

Открытое окно в пустой квартире: как один прорыв оставил стояк без тепла на несколько дней

Прошлой зимой в одной из киевских многоэтажек отопление дважды подряд исчезало на 4-5 суток. Во время одного из таких отключений в пустой квартире на одном из этажей осталось открытым окно. Морозный воздух охладил помещение, из-за чего, вероятно, замерзли батарея или участок стояка.

Когда подачу теплоносителя возобновили и в системе снова появилось давление, замерзший участок прорвало. "Вода с паром текла прямо из окна на улицу, по плитам дома", — рассказал "Телеграфу" житель многоэтажки. Стояк пришлось экстренно перекрывать, поэтому жильцы подключенных к нему квартир остались без отопления еще на несколько дней. Найти сантехника быстро тоже было проблемой — из-за большого количества аварийных вызовов специалистов не хватало. По словам жильца, эта ситуация показала, как важно подготовить дом к длительному отключению тепла: "Когда нет отопления, а в пустой квартире открыто окно, может произойти всякое".

Что проверить, чтобы не оказаться в такой ситуации, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала глава ОСМД и глава общественной организации "Лидер управления жильем" Юлия Бородина.

Три часа или пять: один вопрос, от которого зависит все

С блэкаутом, по словам эксперта, вопрос не в том, готов ли дом. Она не допускает, что кто-то ничего не подготовил, так что главное — на сколько часов хватит резерва.

"Просто поинтересоваться, на сколько часов мы обеспечили работу лифтов во время блэкаутов, насосов холодной воды и отопительных насосов, если тепло в дом подается, а света нет", — объясняет Юлия Бородина.

Главе ОСМД стоит задать несколько конкретных вопросов:

есть ли инвертор с аккумуляторами и на сколько часов их хватает: на три, на пять;

и на сколько часов их хватает: на три, на пять; есть ли генератор , который будет заряжать аккумуляторы, полагается ли дом только на него;

, который будет заряжать аккумуляторы, полагается ли дом только на него; прошел ли генератор технический осмотр и все ли с ним в порядке;

и все ли с ним в порядке; есть ли солнечные панели и успеет ли дом их поставить.

С генераторами отдельная история. "Они ломаются. Если их ставили еще в первые зимы, то теперь многие ОСМД покупают новые и обновляют оборудование", — говорит Бородина.

Солнечные панели эксперт советует не списывать со счетов. "В декабре они работают так себе, а в январе и феврале генерируют очень хорошо. Не так, как летом, но для поддержки одной-двух систем отлично", — рассказывает Юлия Бородина.

Без газового котла шансов мало: почему к отключению отопления почти невозможно подготовиться

Худший вариант – когда исчезает не только свет, но и тепло. Здесь Бородина откровенна: по ее опыту, к такому дом фактически не подготовишь. В ее доме котлы поставить не удалось, потому что город не дал ни денег, ни условий. Тепловые насосы, по ее словам, тоже не выручат.

"Нормальных вариантов обеспечить дом отоплением нет, если от застройщика не установлены газовые котлы. Если они есть, повезло", — говорит эксперт.

Главу ОСМД она советует спросить, утеплены ли чердаки и подвалы, утеплены ли основные системы и проверены ли двери.

Бутылка воды в самом холодном месте: простой тест на замерзание труб

Без тепла вода в трубах может замерзнуть, поэтому дому нужен мониторинг температуры. В самых холодных местах, по словам эксперта, ставят термометры, чтобы видеть, находится ли система на грани замерзания.

"Самый простой способ — поставить бутылки с водой. Если она замерзает, то и в трубе может замерзнуть вода или теплоноситель. А когда он будет размерзаться, систему может порвать. Там простая физика", — объясняет Юлия Бородина. Поэтому нужно знать самые слабые места системы отопления и следить за ними, физически или хотя бы с помощью бутылок.

Последствия замерзания внутридомовых сетей киевляне уже видели прошлой зимой. После прекращения теплоснабжения воду из систем отопления в столице слили не повсюду, а наиболее уязвимыми стали старые панельные дома, где трубы проходят ближе к наружным стенам. После массированной атаки 9 января без тепла остались около 6 тысяч многоэтажек. Если теплоноситель не циркулирует и не подогревается, вода в трубах может замерзнуть, а лед — разорвать систему. В таком случае даже после возобновления электроснабжения подать тепло в дом будет невозможно, пока повреждения не устранят.

Показательный пример – 16-этажка на бульваре Шамо, 14 на Русановке. После 9 января жители первого подъезда остались одновременно без света и отопления, а температура в квартирах опускалась до +1…+8 градусов. Теплоноситель из системы не слили, поэтому в стояках образовались ледяные пробки, а впоследствии трубы начало разрывать. Дом нуждался в капитальном ремонте, а попытка запустить замерзшие стояки позже завершилась еще одной аварией — на 12 этажах вода попала в электрощитки.

Компрессор, мастер и решение: кто будет сливать систему отопления

Когда угроза замерзания становится реальной, систему следует сливать. Бородина предостерегает: это не тот случай, когда жилец открывает кран.

"Слив системы — непростая история. Надо докачивать компрессорами, нужны профильные специалисты. Жилец сам не сольет", — говорит Юлия Бородина.

Глава ОСМД должен четко ответить на несколько вопросов:

Кто будет сливать систему. Как быстро можно начать. В каких условиях это делают. Кто и по каким признакам примет решение о начале.

"Немножко недодул — и потом все повздувается", — отмечает Юлия Бородина. Различается и конструкция домов. В старых с вертикальной разводкой кранов, перекрывающих отдельные участки, нет. В домах с горизонтальной они есть, но систему все равно сливают компрессорами. Поэтому эксперт советует иметь хотя бы контакты мастеров и договоренности с ними заранее.

Стояки без ремонта по нескольку сезонов: как отсутствующие владельцы останавливают аварийщиков

Даже если дом готов, остается человеческий фактор. В морозы часть жителей выезжает: кто-то в село, кто-то в более теплую квартиру. Бородина напоминает: если в такой квартире что-нибудь прорвет, а владельца не найти, проблема ложится на весь стояк.

"Когда говорят, что отопления нет, потому что порвало стояк и он стоит по нескольку сезонов, то это, как правило, когда не могут найти владельцев. Даже если нашли квартиру, где прорвало, без собственника или его представителя никто ничего не будет делать: надо снимать мебель и плитку, что-то вырубать", — рассказывает Юлия Бородина. Кран в таких случаях просто стоит перекрытый.

Эксперт объясняет: если нет доступа к квартире с поврежденным окном, вымерзает весь проходящий через нее стояк.

Что делать жильцу, который уезжает на зиму:

оставить телефон соседям, председателю правления или консьержу;

соседям, председателю правления или консьержу; договориться, у кого лежит запасной ключ ;

; знать номера соседей сверху, снизу и сбоку ;

; быть участником домового чата и договориться о разрешении заходить в квартиру.

"Нужно понимать, где чьи ключи. Это уже больше о формировании комьюнити, о соседских отношениях", — говорит Бородина.

Пункт несокрушимости в подвале и рация для РГА: что делать, когда исчезнет связь

Если тепло не вернется, часть людей уйдет из дома, а часть останется. Бородина советует главе ОСМД подумать, что будут делать оставшиеся. Есть ли в доме пункт несокрушимости? Это могут быть подвальные помещения, укрытие или охраняемая комната, где можно зарядить телефон и погреться. Все это недорого, отмечает эксперт, но его надо купить и иметь наготове.

Отдельный вопрос – связь. По ее словам, некоторые коллеги готовятся к худшим сценариям. "Они покупают рации и настраивают на единую частоту с РГА. Мне это не очень логичным кажется, но такие есть, поэтому спросить можно", — рассказывает Юлия Бородина. Главное, чтобы глава ОСМД понимал, как связаться с районной администрацией, если исчезнут интернет и мобильная связь.

Обогреватели против проводки: почему электричество в квартире идет первым в списке

Теперь о квартире. Первое, что советует проверить Бородина, — электропроводка. Когда отопления минимальное или его нет, люди греются электроприборами.

"Проводка не выдерживает ни в домах, ни в квартирах. К сожалению, очень много пожаров, и в квартирах, и в щитовых", — говорит Юлия Бородина. Она советует вызвать электрика, чтобы он проверил, нигде ли ничего не подгорает, выдерживает ли сеть нагрузки и на месте ли все автоматы.

Окна, балконы и "лоскутное" утепление: что еще проверить дома

Далее – окна: плотность и уплотнители. Эксперт отмечает, что обычно это помогает мало. Среди прочего она называет батареи, краны, перекрытия и герметичность.

Отдельно Юлия Бородина предостерегает относительно утепления только одной квартиры. "Я противник лоскутного утепления. Один утеплился, а у всех вокруг пошел грибок. Раньше я бы точно не советовала, сейчас, возможно, кого-то это спасет, не знаю", — говорит она.

Еще одна проблема – радиаторы, которые владельцы вынесли на балкон. Как отмечает эксперт, владелец должен устранить такое вмешательство, но механизма заставить его это сделать не существует. Выявить такое можно тепловизором.

О тепловизоре Бородина говорит отдельно. "Сам по себе он не даст ничего. Это одна из составляющих энергоаудита", — объясняет она.

Энергоаудит – комплексная проверка дома. Он показывает класс энергоэффективности, а качественный аудитор оценивает работу ИТП (индивидуального теплового пункта) и насосной, состояние крыш, подвалов и чердаков. После этого составляет дорожную карту: что делать в первую очередь, что во вторую, что в третью. Многие программы энергомодернизации требуют такой аудит, как отправную точку.

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