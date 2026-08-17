Это будет не первый визит рэпера в РФ

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Известный американский рэпер Канье Уэст, выступающий под именем Ye, собирается дать концерты в России. Однако еще до выступлений вокруг артиста разгорелся скандал: уже в самой стране-агрессоре требуют отменить концерт скандального исполнителя и заблокировать продажу билетов.

Как сообщают росСМИ, глава российского Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен обратиться в "компетентные органы" и Министерство культуры РФ с требованием не допустить выступлений артиста. Он назвал концерт "аморальным" и заявил, что приезд Уэста станет "плевком в наше общество".

Канье Уэст и Виталий Бородин

В числе претензий к рэперу: его неоднократные антисемитские высказывания, за которые артист ранее извинялся. Отдельно россиянин обратил внимание на эпатажные публичные появления супруги Уэста — Бьянки Цензори, которая неоднократно появлялась на публике в откровенных нарядах, а иногда практически без одежды.

Канье Уэст и Бьянка Цензори. Фото: Getty Images

Кроме того, активисты указывают на отсутствие со стороны Уэста публичной поддержки России и российских военных, которые каждый день терорризируют мирный украинский народ.

Напомним, что концерты Канье Уэста в рамках его мирового тура заявлены на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. По данным российских медиа, стоимость билетов варьируется от 9 тысяч до 160 тысяч рублей.

Это будет не первый случай приезда рэпера в Россию. В июне 2024 года Канье Уэст прилетал в Москву, чтобы поддержать поклонника "русского мира". Ранее, в декабре 2022 года, он заявил, что любит Гитлера.