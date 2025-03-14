"Где стена, Сеня": Яценюка затроллили в сети после слов о готовности служить в ВСУ

Политику вспомнили и проект "Стена", и его мемную фразу про "пулю в лоб"

Арсений Яценюк заявил о том, что он не уклоняется от мобилизации и готов в любой момент пойти на фронт. Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что он является военнообязанным, но его просто не вызывали в ВСУ.

Такое громкое заявление политика вызвало шквал критики со стороны украинцев, которые начали писать сотни гневных комментариев. "Телеграф" собрал самые яркие выражения, которые уже заполонили сеть.

Арсений Яценюк объяснил журналистке, почему он не на фронте. По его словам, он не скрывается и с первого дня военного конфликта был готов вступить в ряды украинской армии, однако от ВСУ не последовало "вызова".

"Если бы только был вызов… Если бы только вооруженные силы сказали: "Нам нужен Яценюк", то я бы уже был в ВСУ", — заявил бывший премьер Украины.

Такое заявление Яценюка вызвало шквал критики со стороны украинцев, которые начали массово шутить над его словами.

Бывшему премьеру вспомнили его фразу "Если пуля в лоб, то пуля в лоб", которую он произнес 22 января 2014 года на сцене Евромайдана в Киеве:

Также Яценюка начали упрекать проектом "Стена", которая должна была появиться на границе Украины и России. По факту, вместо защитных сооружений там установили хлипкий забор и потратили из бюджета на это огромные средства.

Украинцы вспомнили эту историю и написали о том, что он должен сидеть в тюрьме за украденные деньги:

Кроме этого украинцы начали откровенно высмеивать Яценюка и называть его "политическим трупом", "додиком", "чертом" и приглашать прогуляться по улицам любого украинского города и лично встретиться с сотрудниками ТЦК:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путина в военной форме высмеяли в сети. Такое одеяние президента России не оценили как украинцы, так и жители РФ, которые начали массово шутить над его милитари-стилем и писать едкие комментарии.