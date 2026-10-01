Что вы увидели первым – девушку или пожилую женщину? Быстрый тест раскроет ваш характер

Загляните в собственное подсознание

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Оптическая иллюзия "Моя жена и моя теща" может рассказать о вашем характере. То, кого вы увидели первой – пожилую или молодую женщину, указывает на ваши особенности.

"Телеграф" рассказывает о так называемой фигуре Боринга: изображение появилось на немецкой открытке в 1888 году. В 1930 году американский психолог Эдвинг Боринг (Edwin Boring) ввел его в научный обиход в статье "Новая двусмысленная фигура". В одном изображении зашифровано две фигуры.

Оптическая иллюзия "Моя жена и моя теща"

Молодая женщина изображена наполовину, в профиль со спины, на шее – ожерелье. Пожилая женщина показана сбоку, подбородок девушки — ее нос.

Молодая женщина и пожилая дама в одной картинке.

Научные исследования (включая эксперименты Университета Флиндерса) показали, что первое впечатление от картинки в значительной степени зависит от возраста. Люди до 30 лет чаще всего первой замечают молодую девушку. А вот людям старше 30 лет первой в глаза бросается пожилая дама. Ученые объяснили это склонностью мозга быстрее воспринимать образы, близкие к своей возрастной группе.

Однако изображение используется также для определения типа личности. Те, кто первой видят девушку, являются мечтателями. Они оптимистичны, творческие личности, ориентированы на будущее. Эти люди сосредотачиваются на возможностях, а не на ограничениях, и верят, что сами творят свою жизнь.

Тех, кто первой видят бабушку, описывают как практичных, здравомыслящих и приземленных реалистов. Они полагаются на опыт, а не на импульсы, и прежде чем действовать — хорошо все взвешивают.

Есть и третий вариант — человек сразу воспринимает оба образа. Это говорит, что он уравновешенная и гибкая личность, способная видеть ситуацию с разных сторон. Эмпатия и чувствительность помогают им выстраивать глубокие отношения.

К результатам подобных тестов не стоит относиться слишком серьезно. Трактовка результатов не дает точных характеристик. Это не научные данные, а скорее интуитивная проверка подсознания, которая может быть достаточно интересной.

Ранее "Телеграф" публиковал простой тест, который через 3 секунды раскроет ваш потенциал.