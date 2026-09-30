Не делайте это с кожей и подошвой: как правильно подготовить обувь к осенним дождям

Какая обувь не нуждается ни в увлажнении, ни в защите

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Осень на дворе, и украинцы экстренно переобуваются. Босоножки, кроссовки и ботинки с сеткой и перфорацией отправляют на хранение до следующего года. Вместо них вытаскивают более теплые для ног ботинки и сапожки.

"Телеграф" попросил своего постоянного эксперта Николая Фокина — опытного сапожника из Полтавы — дать советы об особенностях ухода за обувью осенью и ее ремонту.

Смалец – да, масло – нет

— Прежде всего, Николай, в каком уходе перед выходом на улицу нуждается обувь, которая пролежала несколько месяцев в ожидании осени? Как ее приготовить к сезону затяжных дождей?

— Если вы достали кожаную обувь, доставайте и норковый крем. Это самое эффективное средство на основе животного жира по уходу за изделиями из гладкой кожи. Он обладает густой маслянистой текстурой и создает мощный водоотталкивающий слой, защищающий обувь в дождливую и слякотную погоду, а также глубоко проникает в структуру материала, возвращает ему эластичность и мягкость, защищает кожу от пересыхания, соли и реагентов на зимних дорогах. Одного покрытия норковым кремом хватает минимум на месяц.

И это бюджетный вариант, в отличие от дорогого карнаубского воска, который получают из листьев пальмы.

— А растительное масло подходит в этих случаях? Ну чтобы совсем бюджетно было?

— Категорически нет! Все знают, что происходит со старым растительным маслом: у него появляется тягучий и вонючий осадок. Знаю от часового мастера, который работает рядом со мной, что масло, если кто-то капает на ржавый механизм, невозможно удалить даже бензином. И детали, чтобы очистить от него, приходится кипятить. Поэтому для кожи это вредно. Хотя растительное масло и дает временный водоотталкивающий эффект.

— Среди домашних методов ухода также популярны натирание пчелиным воском и смальцем или гусиным жиром. Это работает?

— Да, это хорошая альтернатива натуральным магазинным кремам. Но хочу обратить внимание на некоторые нюансы. Натерев кожу воском, ее нужно нагреть феном, а избыток воска снять щеткой или полировочной тканью. Потому что она не всегда впитывает всю смазку, что может сделать вашу обувь липкой.

Гусиный жир – достаточно эффективный народный метод ухода за кожаной обувью. Он глубоко проникает в структуру кожи, создает плотный водонепроницаемый барьер, смягчает загрубевший материал, предотвращает появление трещин. Для лучшего эффекта можно смешать растопленный гусиный жир с пчелиным воском в пропорции 3:1, чтобы покрытие дольше держалось, и дать обуви постоять несколько часов или ночь. Тогда снять остатки сухой салфеткой или тканью и отполировать.

Смалец используем в крайних случаях, и то только для грубых материалов, из которых изготовлены рабочие ботинки, берцы, охотничья или рыболовная обувь. Он хорошо защищает от воды и смягчает кожу. Но стоит помнить: если смалец нанести на тонкую, светлую или лакированную кожу, она может изменить цвет (темная станет еще темнее, а светлая – покроется грязными пятнами).

— А чего "просит" прихотливая замша?

— В идеале использовать профессиональную косметику для обуви: спреи и краски-спреи. Качественный спрей для замши защищает обувь от влаги, грязи и соли, восстанавливает ее цвет и мягкость. Хотя в последнее время эти средства по уходу значительно подорожали. Как вариант – отнести обувь в мастерскую для обработки. Достаточно будет делать это раз в месяц.

Обувь из замши требует особого ухода

— Обувной крем тоже защищает от промокания?

— Нет, обычные кремы – это косметика. В большинстве случаев в кремах нет натуральных ингредиентов, насыщающих кожу. Они просто придают ей глянец. Смягчают обувь на время, маскируют солевые разводы. Если обувь хорошо промаслена, тогда можно нанести любой доступный крем. Но это как помада для губ.

— Какая обувь самая неприхотливая в уходе?

— Сейчас производители обычно используют натуральную кожу, покрытую полиуретаном. Она не нуждается ни в увлажнении, ни в защите. Лишь когда верх начнет стираться и на нем появятся микротрещины, тогда уже стоит обработать водостойким кремом.

Подошва 43-го размера сожмется до 36-го

— Какие главные ошибки совершают люди, пытаясь высушить промокшие осенние ботинки?

— Чаще всего кладут их на горячую батарею, а еще хуже — на обогреватель. При больших температурах (40-60 градусов) происходит деактивация клея. Потому подошвы просто отпадают. Особенно страдает современная обувь, в которой используется этиленвинилацетат (ЭВА) – легкий, упругий и пористый полимерный материал, обеспечивающий амортизацию. По своей структуре это вспененный пластик. Поверх него, чтобы он не стирался, ставят либо полиуретан, либо резину. Так вот, эта ЭВА при больших температурах просто сморщивается. Бывает, люди приносят пару, например, 43-го размера с подошвой, которая сжалась до 36-го. И в этом случае уже ничего нельзя поделать.

— Надежнее сушить промокшую обувь дедовским методом, набивая ее газетами или мягкой бумагой?

— Здесь несколько вариантов. Если обувь очень мокрая, то в любом случае нужна бумага (те же газеты). Она хорошо поглощает влагу. К тому же набивать ее нужно туго, поскольку натуральная кожа, высыхая, может уменьшаться в размере. Чтобы сохранить форму, первую партию бумаги надо выбросить и набить заново. А потом установить формодержатель — пластиковый, пружинный или деревянный. Лучше все-таки кедровый, поскольку он впитывает влагу и обладает антибактериальными свойствами.

Формодержатели для обуви

Можно воспользоваться портативными сушками для обуви. Они дают невысокую температуру, потому ничего не расклеится. Но я бы не советовал брать самый дешевый вариант. Бывали случаи, что бюджетные сушки прожигали подкладку.

А самый простой вариант – положить намокшую обувь ПОД батарею или на самую высокую поверхность в помещении, потому что вверху теплее всего. Кстати, я, когда ставлю обувь на растяжку, нахожу ей место под потолком. И, в принципе, за ночь она полностью высыхает. Лучше, конечно, когда температура в комнате не ниже 25 градусов. Хотя, если с обуви течет вода, это не поможет.

Зачем замачивать ботинки в тазике

— Хочется еще больше лайфхаков!

— Покупайте обувь с вынимающимися стельками. Это поможет вам держать ноги сухими. Вообще стельки желательно менять каждый день, а вот обувь каждый день сушить не обязательно.

Не бойтесь замачивать ботинки и сапоги в тазике с водой! Насквозь промокшие, они, высыхая, выдают на поверхность соли и всякие реагенты, которые собрали на улице. Это как помыть футболкой пол и потом надеть ее на себя. Но если обувь замочить в тазике на пару часов, слить воду, а затем снова на пару часов положить в чистую и только после этого высушить, она станет, как новая. В примере с футболкой — это как помыть ею пол, а потом сполоснуть, высушить и только тогда надеть. В принципе никто и не поймет, как вы эту футболку до этого использовали.

Но на сезон, как я не раз отмечал, должно быть не менее 2-3 пар сменной обуви.

Натуральная кожа, покрытая полиуретаном, не нуждается ни в увлажнении, ни в защите, говорит Николай Фокин

— В общем, уход стоит дорого…

— Так может показаться, если считать свои сегодняшние расходы. А нужно считать в долгосрочной перспективе. К примеру, выпить в день 2-3 чашки кофе это 25-75 гривен. Вроде бы пустяк. А за год это выходит почти тысяча долларов! И уже начинаешь задумываться. Точно так же расходы на газеты или чистую бумагу. Кажется, они незначительные, но если еженедельно по 2-3 раза набивать ими мокрую обувь, то за сезон это выльется в большую сумму. Поэтому лучше один раз купить кедровый формодержатель за 800 гривен, который полностью оправдает себя в течение 2-3 лет, и не тратиться на дешевые вспомогательные материалы.

Опять же, если вы делегируете уход за кожаной обувью сапожнику, то заплатите за жировую пропитку 200 гривен. Средство, которое он использует, будет стоить примерно 50 гривен. То есть работа мастера стоит больше, чем материал. А за сезон вы придете к нему 2-3 раза. И так незаметно израсходуйте сумму, на которую могли бы приобрести банку норкового жира, а ее вам хватит на несколько лет.

— Я думала, осень – это золотая пора для сапожников благодаря дождям. Но вы, кажется, предпочли бы, чтобы люди просто лучше ухаживали за своей обувью и реже приходили в мастерскую?

— Парадокс, но последние три-четыре года самый большой поток клиентов наблюдается не осенью, а летом. А с середины сентября мне начали приносить более простые работы: покраска, химчистка, набойки, замки… Хотя уже много всего принесли — люди начали готовиться к холодам.

Вообще, самая большая болезнь современной обуви — замки и липучки. Чаще всего ломаются бегунки, рвутся змейки. Это связано с их качеством, и это то, на что обычный человек не может повлиять, то, что он не может отремонтировать дома.

Конечно, я за то, чтобы люди лучше самостоятельно ухаживали за своей обувью и реже обращались к мастерам. С этой целью веду свой YouTube-канал, на котором рассказываю об интересных случаях из своей профессиональной деятельности.

Фото предоставлены Николаем Фокиным

P.S. В продолжении этого интервью, которое будет опубликовано в скором времени, "Телеграф" расскажет о том, на что прежде всего следует обращать внимание, покупая обувь на дождливую погоду; от обуви из какого материала лучше отказаться; почему стоит сразу прошить подошву у обновки и об особенностях ремонта берцев, которые носят военнослужащие.