Ничего лишнего: украинка раскрыла секрет, какие видео нравятся мужчинам

Чего мужчине достаточно для счастья?

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Современные социальные сети полны самого разного контента, но алгоритмы и предпочтения мужской аудитории порой удивляют своей специфичностью. Украинская блогерша наглядно показала, от каких кадров мужчины приходят в абсолютный восторг.

Соответствующее видео "Tofa" опубликовала в TikTok. В своем ролике девушка поднимается на живописный холм, откуда потом сбрасывает увесистый булыжник.

Камень набирает скорость, несется по склону и в какой-то момент разбивается пополам. Казалось бы, простая сцена, но видео моментально завирусилось, а мужская часть аудитории — в полном восторге. Единственный недостаток — камень не плюхнулся в воду, отметили мужчины.

"Видео для моей мужской аудитории", — подписала кадры Tofa.

"Большой камень падать, мне нравится. Большой камень делиться на 2 маленьких, мне нравится вдвойне"

"Хороший женщина кидать камень, камень ломаться на двое, мужчина радоваться, я подписаться на хороший женщина"

"Мужики, мы в опасности…. Они начинают понимать что нам нравится…"

"Мужчина любить когда камень падать"

"Спасибо, можете еще палку какую-то классную в лесу найти"

"Камень бум. Хочу камень плюх"

"Очень крутое видео, нравится сюжет, судьба этого камня сложна, но мы все понимаем"

"Ааа, камень делает бдыщ"

"Вы видели? Он еще разделился на целых 2 камня, очень круто"

"Лучшее видео которое я видел за сегодня"

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном вирусном видео из Индонезии. На кадрах местный блогер мстит комарам.