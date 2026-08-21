Укр

Купили большой арбуз и не съели его? Когда разрезанный плод лучше уже выбросить

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Сколько можно держать арбуз после нарезки в холодильнике Новость обновлена 21 августа 2026, 08:47
Сколько можно держать арбуз после нарезки в холодильнике. Фото Коллаж "Телеграфа"

Через несколько дней вкусный кусок уже не стоит есть

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Арбуз — один из главных вкусов лета, который в жаркие дни часто подают охлажденным. Целый плод может храниться довольно долго, однако после нарезки ситуация меняется.

Разрезанная мякоть постепенно теряет сочность и упругость, а со временем меняются её вкус и аромат. Даже холодильник не останавливает эти процессы полностью, поэтому нарезанный арбуз не стоит хранить слишком долго. Когда его лучше не есть, написали в "Dnevno".

Когда уже нельзя есть разрезанный арбуз

Разрезанный арбуз рекомендуется держать в холодильнике при температуре около 2–5 °C. Оптимально съесть его в течение двух дней после нарезки.

Постепенно мякоть становится менее упругой и сочной, изменяются ее вкус и аромат. В то же время внешний вид не всегда позволяет точно определить, насколько свежим остается продукт.

Если целый арбуз после покупки можно хранить значительно дольше, после нарезания ситуация меняется. Потому остатки лучше сразу поместить в холодильник, а не оставлять на кухонном столе.

Особенно быстро продукт теряет свежесть в жаркую погоду. Если нарезанный арбуз долгое время стоял при комнатной температуре, его последующее хранение в холодильнике уже не вернет ему свежесть.

Если осталось много арбуза, то его можно использовать для приготовления смузи, фруктового льда или летних десертов.

Когда уже нельзя есть разрезанный арбуз
Сколько можно хранить нарезанный арбуз. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Ранее "Телеграф" также рассказывал, почему сухой арбузный хвостик не всегда свидетельствует о его сладости.

Теги:
#Арбуз #Холодильник #Хранение