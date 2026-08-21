Купили большой арбуз и не съели его? Когда разрезанный плод лучше уже выбросить

Через несколько дней вкусный кусок уже не стоит есть

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Арбуз — один из главных вкусов лета, который в жаркие дни часто подают охлажденным. Целый плод может храниться довольно долго, однако после нарезки ситуация меняется.

Разрезанная мякоть постепенно теряет сочность и упругость, а со временем меняются её вкус и аромат. Даже холодильник не останавливает эти процессы полностью, поэтому нарезанный арбуз не стоит хранить слишком долго. Когда его лучше не есть, написали в "Dnevno".

Когда уже нельзя есть разрезанный арбуз

Разрезанный арбуз рекомендуется держать в холодильнике при температуре около 2–5 °C. Оптимально съесть его в течение двух дней после нарезки.

Постепенно мякоть становится менее упругой и сочной, изменяются ее вкус и аромат. В то же время внешний вид не всегда позволяет точно определить, насколько свежим остается продукт.

Если целый арбуз после покупки можно хранить значительно дольше, после нарезания ситуация меняется. Потому остатки лучше сразу поместить в холодильник, а не оставлять на кухонном столе.

Особенно быстро продукт теряет свежесть в жаркую погоду. Если нарезанный арбуз долгое время стоял при комнатной температуре, его последующее хранение в холодильнике уже не вернет ему свежесть.

Если осталось много арбуза, то его можно использовать для приготовления смузи, фруктового льда или летних десертов.

Сколько можно хранить нарезанный арбуз. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Ранее "Телеграф" также рассказывал, почему сухой арбузный хвостик не всегда свидетельствует о его сладости.