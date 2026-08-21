Купили великий кавун і не з’їли його? Коли розрізаний плід краще вже викинути

Через декілька днів смачний кусок вже не варто їсти

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Кавун — один із головних смаків літа, який у спекотні дні часто подають охолодженим. Цілий плід може зберігатися досить довго, однак після нарізання ситуація змінюється.

Розрізана м’якоть поступово втрачає соковитість і пружність, а з часом змінюються її смак та аромат. Навіть холодильник не зупиняє ці процеси повністю, тому нарізаний кавун не варто зберігати надто довго. Коли його краще не їсти, написали в "Dnevno".

Коли вже не можна їсти розрізаний кавун

Розрізаний кавун рекомендують тримати в холодильнику за температури близько 2–5 °C. Оптимально з’їсти його протягом двох днів після нарізання.

Поступово м’якоть стає менш пружною та соковитою, змінюються її смак і аромат. Водночас зовнішній вигляд не завжди дозволяє точно визначити, наскільки свіжим залишається продукт.

Якщо цілий кавун після покупки можна зберігати значно довше, то після нарізання ситуація змінюється. Тому залишки краще одразу помістити в холодильник, а не залишати на кухонному столі.

Особливо швидко продукт втрачає свіжість у спекотну погоду. Якщо нарізаний кавун тривалий час стояв при кімнатній температурі, його подальше зберігання в холодильнику вже не поверне йому попередньої свіжості.

Якщо ж залишилося багато кавуна, його можна використати для приготування смузі, фруктового льоду чи літніх десертів.

Скільки можна зберігати нарізаний кавун. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Раніше "Телеграф" також розповідав, чому сухий хвостик кавуна не завжди свідчить про його солодкість.