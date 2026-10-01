Зачитывался Гитлером и готовился воевать на фронте: что известно об убийце Ирины Фарион

Всплыли интересные подробности об осужденном

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Убийца украинского экс-нардепа, языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслав Зинченко, которого суд приговорил к пожизненному заключению, увлекался футболом и собирался вступить в ряды ВСУ. Отец осужденного защищает Украину на передовой.

"Телеграф" собрал все, что известно о Вячеславе. По словам его отца, Зинченко-младший не был украинофобом и собирался присоединиться к войску.

Играл в футбол и собирался вступить в ВСУ

Вячеслав Зинченко, которого 1 октября суд признал виновным в убийстве языковеда Ирины Фарион, родился 3 апреля 2006 года. Он учился в днепровской гимназии № 62, играл за молодежную команду МДЮСШ U-19 в Днепре. Среди прочего, он участвовал в турнире в поддержку Сил обороны Украины.

Футбольный клуб "Днепр". Фото: Открытые источники

Стадион "Монтажник". Фото: Открытые источники

Журналисты украинского проекта "Схемы" после задержания Вячеслава в 2024 году связались с отцом Зинченко. Он сообщил, что воюет в рядах ВСУ на фронте. Мужчина рассказал, что его сын не был украинофобом и учился управлять БПЛА, чтобы присоединиться к ВСУ по достижении 18 лет.

"Мотивов для убийства Фарион не было, у него не было никаких украинофобских взглядов, он патриот. Напротив: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом", – сказал военнослужащий.

Убийца был связан с ультраправыми

Также примечательно, что расследователи "Телевидения Торонто" и "Схем" обнаружили его Telegram-аккаунт и установили, что он следил за многочисленными украинскими и российскими ультраправыми каналами.

В комментариях он публиковал расистские и антисемитские высказывания, созвучные идеям "манифеста автономного расиста", а также проявлял интерес к российской группировке NS/WP.

На вопрос в одном из чатов, какая книга произвела на него величайшее впечатление, юноша ответил, что это была "Моя борьба". Так называется книга Адольфа Гитлера.

Кроме того известно, что в 16 лет он присоединился к "Правому сектору" и стал руководителем днепровской ячейки его молодежного крыла — "Правой молодежи". Мать Зинченко рассказала, что сын расклеивал листовки, выступал на собрании и проходил подготовку в организации.

Вячеслав Зинченко. Фото: Ольга Денисяка / hromadske

Суд над Вячеславом Зинченко

В четверг, 1 октября, Шевченковский районный суд Львова, где и произошло убийство Ирины Фарион, приговорил Вячеслава Зинченко к пожизненному заключению. Кроме того судья обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов гривен дочери Ирины Фарион, Софии Особе.

Зинченко признан виновным в умышленном убийстве лица, связанном с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном владении огнестрельным оружием. Вину в суде он не признал.

Еще до начала заседания возле здания Шевченковского районного суда начали собираться сторонники Ирины Фарион, которые скандировали: "Пожизненное — убийце", "Зинченко — предатель Украины" и "Ирина Фарион — герой Украины".

Напомним, в июле 2024 года сообщалось, что подготовка к убийству экс-нардепа Ирины Фарион длилась более месяца, а само покушение могло быть заказным.