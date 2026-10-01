Справедливости еще нужно дождаться? Что известно о фигурантах громких убийств в Украине

Украинская Фемида не всегда привлекает виновных к ответственности

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В четверг, 1 октября, во Львове суд назначил Вячеславу Зинченко пожизненное заключение за убийство Ирины Фарион. Однако языковед стала не единственной жертвой киллеров в Украине.

"Телеграф" расскажет о других резонансных преступлениях против публичных лиц за время независимости Украины и какая участь постигла обвиняемых. Следует отметить, что во многих случаях финальное решение не вынесено до сих пор.

Георгий Гонгадзе

16 сентября 2000 года появились сообщения, что журналист Георгий Гонгадзе пропал возле своего дома в Киеве. Следствие выяснило, что к преступлению причастна группа работников МВД. За это убийство были осуждены три бывших сотрудника МВД — Николай Протасов (приговорен к 13 годам лишения свободы), Александр Попович и Валерий Костенко. Двое последних получили по 12 лет лишения свободы.

В 2013 году руководителя группы милиционеров Алексея Пукача приговорили к пожизненному лишению свободы. В 2021 году Верховный Суд Украины оставил приговор без изменений. В то же время следует отметить, что заказчики ликвидации журналиста до сих пор так и не названы и не осуждены.

Георгий Гонгадзе

Олесь Бузина

Журналиста Олеся Бузину убили 16 апреля 2015 года возле его дома в Киеве. Уголовное производство, по обвинению Дениса Полищука и Андрея Медведько, было передано в суд в 2017 году. Однако до настоящего времени судебного решения нет.

Более того, в мае 2026 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что следователи не выполнили должным образом процессуальную обязанность для эффективного расследования убийства. По состоянию на сегодня приговор суда по этому делу так и не вынесен.

Олесь Бузина

Павел Шеремет

20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В преступлении обвиняют военнослужащего Андрея Антоненко, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Судебное разбирательство приостанавливалось несколько раз из-за отсутствия двух обвиняемых на заседаниях, поскольку они находились на фронте. До этого момента приговор по этому делу так и не оглашен.

Павел Шеремет, 2015 год. Фото УНИАН

Денис Вороненков

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Исполнитель преступления Павел Паршов был ранен охранником Вороненкова и через некоторое время скончался.

Другого обвиняемого Ярослава Тарасенко Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы в декабре 2021 года. А еще одного фигуранта Александра Лося суд оправдал, поскольку следствие не предоставило основательных доказательств его вины. Оправдательный приговор впоследствии был обжалован прокуратурой, однако каких-либо изменений по этому делу до сих пор так и не было.

Денис Вороненков

Екатерина Гандзюк

31 июля 2018 года общественную активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой возле ее дома в Херсоне. 4 ноября того же года она скончалась от полученных травм.

Исполнители преступления и их сообщники были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы. В 2023 году Днепровский районный суд Киева признал Владислава Мангера заказчиком, а Алексея Левина – организатором нападения. Обоим вынесли приговор в виде лишения свободы на 10 лет.

Следует отметить, что Мангера и Левина обвиняли в заказе и организации умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, а не в умышленном убийстве, что повлияло на сроки наказания. К тому же, их приговоры являются решением первой инстанции и могут быть обжалованы путем подачи апелляции.

Екатерина Гандзюк. Фото Facebook/Олег Зайченко

Демьян Ганул

14 марта 2025 года общественного активиста Демьяна Ганула застрелили в центре Одессы. В июне 2026 года Приморский районный суд Одессы признал виновным по всем инкриминируемым статьям военнослужащего Сергея Шалаева и назначил ему пожизненное лишение свободы, конфискацию имущества и лишение воинского звания. Однако этот приговор пока не вступил в законную силу, поскольку защита обвиняемого еще имеет право на апелляцию.

В организации покушений на Ганула обвинили другого одесского активиста Николая Майоренко и приговорили его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он полностью признал свою вину.

Демьян Ганул

Андрей Парубий

Народный депутат и бывший глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа 2025 года. По данным правоохранителей и официальных сообщений, неизвестный злоумышленник восемь раз выстрелил в политика. Парубий получил смертельные ранения и погиб на месте. После нападения стрелок скрылся с места преступления на электровелосипеде.

Через два дня, 1 сентября 2025 года, правоохранители задержали в Хмельнитчине Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве политика. В ходе судебного заседания мужчина признал свою причастность к преступлению.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия

В марте 2026 года дело об убийстве Парубия было направлено в суд. До этого времени суд так и не вынес приговор.

Андрей Парубий. Фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Ирины Фарион на Лычаковском кладбище во Львове.