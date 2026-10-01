Никотин-невидимка и пищевые добавки для курения: что показал журналистский рейд по вейп-точкам в ТРЦ и супермаркетах

Исследуем реалии розничного вейп-рынка столицы

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Шесть адресов на столичной Оболони, шесть контрольных закупок "заправок" для вейпов — и ни одной полностью чистой операции. Журналистский эксперимент, проведенный в сентябре 2026 года, наглядно подтвердил свежие данные Kantar о том, что более 93% рынка электронок и жидкостей для них находится в тени .

"Телеграф" рассказывает, какие нарушения удалось зафиксировать на островках популярных ТРЦ и в фойе известных супермаркетов столицы и кто из их владельцев проявляет толерантность к такой торговле.

Удивительная "никотиновая зависимость"

Что является наиболее ценным активом для владельцев ТРЦ и ритейла, кроме топовой локации и квадратных метров? Безусловно, институт репутации.

Согласитесь, вряд ли Гарик Корогодский допустил бы, чтобы на территории ТРЦ Dream открыто продавали запрещенные вещества. Трудно представить, чтобы старые или новые бенефициары Smart Plaza Obolon (известно, что на 1 сентября завершено соглашение о продаже объекта от компании Томаша Фиалы семье Олега Баляша) позволили бы обустроить в своем комплексе подпольное казино. А гендиректор "Ашан Украина" Марта Труш вряд ли закрыла бы глаза на откровенную торговлю "паленой" водкой без акцизов прямо в проходах ее гипермаркета.

Однако все они почему-то совершенно спокойно относятся к тому, что на их локациях ежедневно работают точки продаж вейпов, деятельность большинства из которых имеет явные признаки нелегальности и фактически лишает бюджет колоссальных объемов налоговых поступлений. Вот и получается, что проявляя снисходительность к подобным вещам, владельцы торговых площадей косвенно способствуют вымыванию из воюющей страны миллиардов гривен, предназначенных для обороны.

Иллюзия легальности

Несколько месяцев назад аналитическая компания Kantar выпустила очередное исследование табачного рынка Украины. Его результаты показывают — более 93% рынка электронок и жидкостей для них находятся в тени. Эти цифры взяты не с потолка. Они опираются на действующее законодательство, нормы которого обычно просто игнорируются в местах продаж вейпов.

Заметим, что сегодня в вейп-шопах вообще не встретишь готовые ароматизированные жидкости. Вместо них покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов" — глицерин, ароматизатор и никотиновый усилитель вкуса (сокращенно — "никобустер" или просто "бустер").

Очевидно, торговцы рассчитывают, что, разобрав смесь на отдельные детали, они автоматически обойдут действующие ограничения. Однако анализ законодательства дает основания говорить, что подобные манипуляции все равно имеют очевидные признаки несоответствия нормам права, которые четко регламентируют оборот таких веществ.

Например, часть 2 статьи 23 Закона Украины № 3817-IX ("О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива") указывает — розничная торговля или бесплатное распространение никотина отдельно либо в наборах на территории Украины запрещаются.

Скриншот соответствующей статьи закона

А пункт 8 части 1 статьи 10-1 Закона Украины № 2899-IV ("О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения") отмечает, что заправочные контейнеры и жидкости для электронных сигарет не должны иметь характерного запаха или вкуса (т.е. не могут быть ароматизированы).

Скриншот соответствующей статьи закона

Параллельно с этими данными обращает на себя внимание и другая важная цифра исследования Kantar. Около 75% потребителей покупают эту продукцию именно офлайн — то есть в физических точках продаж, которые мы видим каждый день вокруг.

В свое время "Телеграф" уже проводил закупку вейп-продукции онлайн в одной из известных сетей . И обнаружил кучу нарушений. Сейчас решил проверить, как указанные законодательные нормы выполняются на практике в розничных точках. Для начала мы выбрали популярные ТРЦ и сетевые торговые заведения в Оболонском районе столицы.

Dream Berry/"Табакерка": акциз как исключение

По состоянию на момент проверки редакцией, в помещении ТРЦ Dream Berry (вход №6) удалось найти только одно заведение по продаже вейпов. Хотя известно, что в другой части ТРЦ – Dream Yellow – также работают подобные локации. Магазин под вывеской "Табакерка" расположен ближе к северному выходу торгового комплекса. Его ассортимент включает как чисто табачную продукцию — сигареты, сигары, табак и принадлежности для них, так и электронки и жидкости.

Заметим, что это было единственное заведение из всех проверенных нами, где никотиновый наполнитель открыто стоял на витрине. Более того, это единственная точка, где на бустере была наклеена акцизная марка. И это единственный продавец, официально указавший никобустер в фискальном чеке. Продавщица магазина прямо сказала, что эти компоненты предназначены именно для самозамеса.

"Табакерка", ТРЦ Dream Berry

Паспорт объекта проверки №1

Локация закупки: ТРЦ DREAM BERRY (Киев, Оболонский проспект, 21-Б).

ТРЦ DREAM BERRY (Киев, Оболонский проспект, 21-Б). Владелец ТРЦ: Главный бенефициар (по данным аналитической системы YouControl) через ООО "ВИТА ВЕРИТАС" — известный рантье Гарик Корогодский (74,35%), также являющийся официальным уполномоченным лицом (руководителем) этой компании.

Главный бенефициар (по данным аналитической системы YouControl) через ООО "ВИТА ВЕРИТАС" — известный рантье Гарик Корогодский (74,35%), также являющийся официальным уполномоченным лицом (руководителем) этой компании. Торговая точка: Магазин "Табакерка". Входит в структуру большой сети ООО "Сигарный Дом Фортуна". Владельцы крупных долей компании (по данным YouControl) – Александр Хаит (19,4%), Игорь Бадюл (19,4%), STANDEM LTD (Кипр, 19,4%) и Елена Хотякова (США, 19%).

Магазин "Табакерка". Входит в структуру большой сети ООО "Сигарный Дом Фортуна". Владельцы крупных долей компании (по данным YouControl) – Александр Хаит (19,4%), Игорь Бадюл (19,4%), STANDEM LTD (Кипр, 19,4%) и Елена Хотякова (США, 19%). Юридическое лицо в чеке: ООО "АТП РИТЕЙЛ" владелец (по данным YouControl) – Александра Андрейчук.

ООО "АТП РИТЕЙЛ" владелец (по данным YouControl) – Александра Андрейчук. Что приобретено: Комплект для самозамеса из трех отдельных компонентов – ароматизатор, пищевой глицерин и усилитель крепости (он же никобустер) на упаковке которого с наклеенной акцизной маркой прямо указано, что вещество содержит никотин.

Комплект для самозамеса из трех отдельных компонентов – ароматизатор, пищевой глицерин и усилитель крепости (он же никобустер) на упаковке которого с наклеенной акцизной маркой прямо указано, что вещество содержит никотин. За что заплатили: в чеке указан УКТВЭД 2404199090 (продукты, содержащие табак и никотин). В отчете "Приват24" указана категория платежа "Супермаркеты и продукты".

в чеке указан УКТВЭД 2404199090 (продукты, содержащие табак и никотин). В отчете "Приват24" указана категория платежа "Супермаркеты и продукты". Финансовая сторона: Общая сумма покупки составила 265.00 грн (оплата безналичная, картой). Отдельный никобустер официально проведен по кассе по цене 140.00 грн, что дает основания говорить о признаках несоответствия требованиям части 2 статьи 23 Закона № 3817-IX о запрете розничной продажи никотина отдельно или в наборах.

Приобрето в магазине "Табакерка", ТРЦ Dream Berry

"Оазис"/My Device: "усилитель вкуса" в подарок на станции метро

Второй локацией, куда отправился "Телеграф", стал ТРЦ "Оазис". Этот торговый комплекс в свое время был эпицентром громкого скандала из-за его строительства прямо над путями и платформой станции метро "Героев Днепра", а также из-за фактического демонтажа выходов из подземного перехода.

Вообще в этом ТРЦ есть несколько точек по продаже электронок. Но нас заинтересовала та, где вейпы продавались вместе с разнообразной техникой – мобильными телефонами, батарейками и т.д. Локация расположена в "хлебном" месте — у одного из выходов из метро.

Торговая точка "My Device" в ТРЦ "Оазис"

Во время общения с продавцом он специально переспросил, нужен ли мне усилитель вкуса. На нашу попытку уточнить, не никотин ли это случаем, парень настаивал, что это усилитель. И в конце концов он просто "подарил" его. Ну потому что в фискальном чеке места для этой позиции так и не нашлось.

Приобретено в "My Device" на территории ТРЦ "Оазис"

Паспорт объекта проверки №2

Локация закупки: ТРЦ "Оазис" (Киев, Оболонский проспект, 47/42).

ТРЦ "Оазис" (Киев, Оболонский проспект, 47/42). Владелец ТРЦ: Землю под комплексом арендует ООО "Еликон ЛТД" (код ЕГРПОУ 24103325), оно же было заказчиком строительства ТРЦ (в некоторых публикациях компанию путают с другой фирмой с похожим названием "Эликон ЛТД"). По данным аналитической системы YouControl, руководителем ООО "Еликон ЛТД" является Анатолий Бондарчук. Основателем компании является Анна Вергелес – мать бывшего народного депутата Валерия Ищенко.

Землю под комплексом арендует ООО "Еликон ЛТД" (код ЕГРПОУ 24103325), оно же было заказчиком строительства ТРЦ (в некоторых публикациях компанию путают с другой фирмой с похожим названием "Эликон ЛТД"). По данным аналитической системы YouControl, руководителем ООО "Еликон ЛТД" является Анатолий Бондарчук. Основателем компании является Анна Вергелес – бывшего народного депутата Валерия Ищенко. Торговая точка: Магазин-островок "My Device", торгует одновременно и вейпами и техникой.

Магазин-островок "My Device", торгует одновременно и вейпами и техникой. Юридическое лицо в чеке: Отсутствует. Указано латинское название "Techno Case" (есть такая днепровская сеть по продаже техники).

Отсутствует. Указано латинское название "Techno Case" (есть такая днепровская сеть по продаже техники). Комплект для самозамеса из трех отдельных компонентов — флакон ароматизатора, пластиковая баночка с надписью GLYCERIN и белая ампула никобустера с маркировкой "Бустер".

За что заплатили: В бумажном чеке весь набор вбит одной сплошной позицией — Ароматизатор 250 грн. + Глицерин: 100 грн. При этом в электронной банковской системе безналичный платеж прошел под названием "Phone" в категории "Бытовая техника" с локацией в городе Днепр (проспект Героев, дом 45Б1).

В бумажном чеке весь набор вбит одной сплошной позицией — Ароматизатор 250 грн. + Глицерин: 100 грн. При этом в электронной банковской системе безналичный платеж прошел под названием "Phone" в категории "Бытовая техника" с локацией в городе Днепр (проспект Героев, дом 45Б1). Финансовая сторона: Общая сумма покупки составила 350.00 грн (оплата безналичная, картой). Отдельный никобустер полностью скрыт от официального фискального номенклатурного учета. Проведение платежа через категорию "бытовая техника" по днепровскому адресу, отсутствие никотина в чеке дает основания говорить о признаках умышленной маскировки расчетных операций и признаках несоответствия нормам Закона № 3817-IX и налогового законодательства.

Smart Plaza Obolon/Vape Arena: закупка без отображения названий товаров

Третье место, куда мы отправились – ТРЦ Smart Plaza Obolon, вблизи метро "Минская". Вообще в этом ТРЦ работает несколько вейп-точек. Но мы обратили внимание на ближайшую ко входу – островок под названием Vape Arena. Когда рассматривали товар, краем глаза заметили чек, полученный предыдущим покупателем. Он нас и заинтересовал. Для расширения эксперимента мы решили приобрести здесь не только самозамесный набор, но и пару недорогих комплектующих для вейпов.

Островок под названием Vape Arena, ТРЦ Smart Plaza Obolon

Продавщица также рассказывала, что комплект включает бустер. Прямо не называя его, впрочем, никотином. Но это все мелочи. Ведь в результате из полученного чека вообще не заметно, что именно мы покупали. Тем более что, как оказалось, покупали мы у ФОП.

Куплено в Vape Arena, ТРЦ Smart Plaza Obolon

Паспорт объекта проверки №3

Локация закупки: ТРЦ Smart Plaza Obolon (Киев, Оболонский проспект, 19).

ТРЦ Smart Plaza Obolon (Киев, Оболонский проспект, 19). Владелец ТРЦ : Ранее им был Томаш Фиала со своим Dragon Capital, но с начала сентября 2026 года владельцем ТРЦ стал львовянин Олег Баляш (банковская сфера, ритейл, водочный бизнес). В настоящее время руководит ТРЦ его компания "Левитер", директором которой является Виктор Жук.

: Ранее им был Томаш Фиала со своим Dragon Capital, но с начала сентября 2026 года владельцем ТРЦ львовянин Олег Баляш (банковская сфера, ритейл, водочный бизнес). В настоящее время руководит ТРЦ его компания "Левитер", директором которой является Виктор Жук. Торговая точка: Островок "Vape Arena".

Островок "Vape Arena". Юридическое лицо в чеке: ФОП Передерий Э.А.

ФОП Передерий Э.А. Что приобретено: Комплект для самозамеса – ароматизатор, флакон Vegetable Glycerine, никобустер, а также сопутствующий товар – картридж для вейпа.

Комплект для самозамеса – ароматизатор, флакон Vegetable Glycerine, никобустер, а также сопутствующий товар – картридж для вейпа. За что заплатили: В чеке терминала полностью отсутствует какая-либо номенклатура. Тип продукции, наименования купленных вещей и комплектующих вообще не указаны.

В чеке терминала полностью отсутствует какая-либо номенклатура. Тип продукции, наименования купленных вещей и комплектующих вообще не указаны. Финансовая сторона: Общая сумма покупки составила 650.00 грн (оплата безналичная, картой). Категория оплаты в "Приват24" указана как "Супермаркеты и продукты". Полное отсутствие детализированного фискального чека с наименованиями товаров позволяет говорить о признаках сокрытия подакцизной продукции от учета и признаках несоответствия требованиям налогового законодательства. Ну а продажа или подарок (из чека не понятно) никобустера – это нарушение части 2 статьи 23 Закона Украины №3817-IX.

Gorodok Gallery/Островок без названия: и снова "невидимый" никотин

Четвертую попытку найти полностью легальную продажу вейпов мы предприняли в ТРЦ "Gorodok Gallery" недалеко от метро "Почайна". В упомянутом торговом центре, судя по всему, тоже работает несколько точек. Но мы застали открытой только одну — тоже на островке в холле первого этажа. Из особенностей — здесь нас также переспросили, нужен ли нам "усилитель вкуса". А уточнения, не никотин ли это, мы дождались утвердительного кивка.

Островок без названия в ТРЦ "Gorodok Gallery"

В чеке же никобустер ожидаемо отсутствовал. И что интересно — деньги пошли также в Днепр, правда, по другому адресу.

Продукция и чек с торговой точки в ТРЦ "Gorodok Gallery"

Паспорт объекта проверки №4

Локация закупки: ТРЦ "Gorodok Gallery" (Киев, проспект Степана Бандеры, 23).

ТРЦ "Gorodok Gallery" (Киев, проспект Степана Бандеры, 23). Владелец: Пока ТРЦ не раскрывает своих владельцев. Известно, что строила центр компания UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого. После реконструкции и ребрендинга в 2018 году "Gorodok Gallery" перешел в ООО "КПМ Девелопмент" (владельцем быть указан Антон Майсюра). Сейчас фирма находится в состоянии прекращения. Что касается руководителя, то уже несколько лет подряд заведением руководит Андрей Приплавко.

Пока ТРЦ не раскрывает своих владельцев. Известно, что строила центр компания UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого. После реконструкции и ребрендинга в 2018 году "Gorodok Gallery" перешел в ООО "КПМ Девелопмент" (владельцем быть указан Антон Майсюра). Сейчас фирма находится в состоянии прекращения. Что касается руководителя, то уже несколько лет подряд заведением руководит Андрей Приплавко. Торговая точка: Островок без вывески, торгует одновременно и вейп-компонентами, и мелкой техникой.

Островок без вывески, торгует одновременно и вейп-компонентами, и мелкой техникой. Юридическое лицо в чеке: Отсутствует. Указана только днепровская сеть магазинов "MY DEVICE" (сайт www.my-device.in.ua).

Отсутствует. Указана только днепровская сеть магазинов "MY DEVICE" (сайт www.my-device.in.ua). Комплект для самозамеса из трех отдельных компонентов — флакон ароматизатора, пластиковая баночка глицерина и пластиковая ампула никобустера.

для самозамеса из трех отдельных компонентов — флакон ароматизатора, пластиковая баночка глицерина и пластиковая ампула никобустера. За что заплатили: В бумажном чеке весь набор проведен одной сплошной номенклатурной позицией Ароматизатор 230 грн + Глицерин: 100 грн. При этом в электронной банковской системе безналичный платеж прошел под названием "Phone" по категории "Бытовая техника" с локацией в городе Днепр, но несколько иной, чем в случае с Techno Case, на этот раз проспект Героев, дом 45Б.

В бумажном чеке весь набор проведен одной сплошной номенклатурной позицией Ароматизатор 230 грн + Глицерин: 100 грн. При этом в электронной банковской системе безналичный платеж прошел под названием "Phone" по категории "Бытовая техника" с локацией в городе Днепр, но несколько иной, чем в случае с Techno Case, на этот раз проспект Героев, дом 45Б. Финансовая сторона: Общая сумма покупки составила 330.00 грн (оплата безналичная, картой). Отдельный никобустер полностью скрыт от официального фискального учета. Проведение платежа через категорию "бытовая техника" по другому днепровскому адресу дает основания говорить о признаках умышленной маскировки расчетных операций и признаках несоответствия нормам Закона № 3817-IX и налогового законодательства.

"Ашан Почайна"/Vape Bar: продажа "пожилого" ароматизатора без номенклатуры

Чтобы не ограничиваться только ТРЦ, мы решили посетить несколько известных супермаркетов. Пятой остановкой нашего маршрута стал гипермаркет "Ашан" на проспекте Степана Бандеры, 15А. Здесь мы также обнаружили несколько точек, но одной из них была уже знакомая "Табакерка". Поэтому мы решили посетить другую — под вывеской Vape Bar.

Vape Bar в помещении, где находится супермаркет "Ашан Почайна"

Чтобы опять-таки немного расширить эксперимент, мы сначала попытались купить никотин и глицерин без ароматизированной жидкости. Но продавец отказал. Тогда мы наоборот — решили приобрести отдельно жидкость, чтобы увидеть, доступна ли такая опция. Продавец согласился. Но несколько раз предлагал все же докупить глицерин и взять бустер. Мы не согласились. И он продал жидкость отдельно. Характерной особенностью этой покупки стал флакон не первой свежести и полное отсутствие в чеке названия товара.

Приобретено в Vape Bar

Паспорт объекта проверки №5

Локация закупки: Гипермаркет "Ашан Почайна" (Киев, проспект Степана Бандеры, 15А).

Гипермаркет "Ашан Почайна" (Киев, проспект Степана Бандеры, 15А). Владелец: Французская семья Мюлье (через холдинг Mulliez Group), руководительница "Ашан Украина" — Марта Труш.

Французская семья Мюлье (через холдинг Mulliez Group), руководительница "Ашан Украина" — Марта Труш. Торговая точка: Островок "Vape Bar".

Островок "Vape Bar". Юридическое лицо в чеке: ООО "ДЕВАЙС ТУРБО" (код ЕГРПОУ 45675061). Владелец – Руслан Деревянко, руководитель – Александр Крафт.

ООО "ДЕВАЙС ТУРБО" (код ЕГРПОУ 45675061). Владелец – Руслан Деревянко, руководитель – Александр Крафт. Что приобретено: Отдельный флакон ароматизированной жидкости со вкусом лимона и лайма. Флакон имел признаки того, что либо долго стоял на прилавке, либо использовался не в первый раз.

Отдельный флакон ароматизированной жидкости со вкусом лимона и лайма. Флакон имел признаки того, что либо долго стоял на прилавке, либо использовался не в первый раз. За что заплатили: В чеке терминала полностью отсутствует какая-либо номенклатура или коды. Зафиксирована только абстрактная строка о безналичной оплате авторизованного платежа. В "Приват 24" указана категория "Супермаркеты и продукты".

В чеке терминала полностью отсутствует какая-либо номенклатура или коды. Зафиксирована только абстрактная строка о безналичной оплате авторизованного платежа. В "Приват 24" указана категория "Супермаркеты и продукты". Финансовая сторона: Общая сумма покупки составила 140.00 грн (оплата безналичная, картой). Продажа ароматизированной жидкости без выдачи детализированного фискального чека позволяет говорить о признаках сокрытия операции от учета.

"Сільпо" на Героев Полка "Азов"/Smok: фискальный чек после перевода на частную карточку

И, наконец, последним пунктом нашего эксперимента стало посещение супермаркета "Сільпо". Там в магазинчике под вывеской Smok мы также решили попробовать купить только глицерин и никотин. По легенде, сама жидкость у нас якобы была. Но продавщица отказала. Пришлось брать заодно флакон недорогой жидкости.

Магазинчик Smok в помещении, где расположено "Сильпо"

Как всегда в таких случаях, глицерин нам в придачу продали. А никобустер достался якобы бесплатно.

Товар и чек из Smok

У этой покупки тоже была своя особенность. Продавщица спросила, не против ли мы перечислить деньги на карточку физического лица. Мы согласились. И, как ни странно, еще получили чек после проведения операции. Довольно странный чек. Его данные вообще не совпадают с реальным способом оплаты.

Платежка

Паспорт объекта проверки №6

Локация закупки: Супермаркет "Сильпо" (улица Героев Полка "Азов", 5).

Супермаркет "Сильпо" (улица Героев Полка "Азов", 5). Владелец: Главным бенефициаром и основателем группы компаний Fozzy Group, куда входит сеть "Сильпо", является известный украинский бизнесмен Владимир Костельман.

Главным бенефициаром и основателем группы компаний Fozzy Group, куда входит сеть "Сильпо", является известный украинский бизнесмен Владимир Костельман. Торговая точка: Магазин-островок SMOK.

Магазин-островок SMOK. Юридическое лицо в чеке: Не указано, указано только латинское название магазина SMOK.

Не указано, указано только латинское название магазина SMOK. Что приобретено: Комплект для самозамеса из трех отдельных компонентов — флакон ароматизатора, пластиковая баночка глицерина и пластиковая ампула никобустера.

Комплект для самозамеса из трех отдельных компонентов — флакон ароматизатора, пластиковая баночка глицерина и пластиковая ампула никобустера. За что заплатили: В фискальном чеке весь набор проведен одной сплошной позицией — Ароматизатор 100 грн. + Глицерин: 99 грн. При этом реальные безналичные деньги за товар пошли через платежную инструкцию ПриватБанка на счет стороннего физического лица в JSC VST BANK. В самом бумажном чеке продавщица придумала комбинированную оплату Безналичная 45.00 грн и Наличные 154.00 грн.

В фискальном чеке весь набор проведен одной сплошной позицией — Ароматизатор 100 грн. + Глицерин: 99 грн. При этом реальные безналичные деньги за товар пошли через платежную инструкцию ПриватБанка на счет стороннего физического лица в JSC VST BANK. В самом бумажном чеке продавщица придумала комбинированную оплату Безналичная 45.00 грн и Наличные 154.00 грн. Финансовая сторона: Общая сумма покупки составила 199.00 грн (перевод на карточку физлица) плюс 5.00 грн комиссии банка. Отдельный никобустер полностью скрыт от официального фискального учета номенклатуры. Проведение расчетов через личную карточку стороннего банка с последующей выдачей "странного" чека дает основания говорить о признаках грубого нарушения кассовой дисциплины, признаках уклонения от налогов и признаках несоответствия Закону № 3817-IX.

Подмена понятий под "никотиновой крышей"

Журналистский эксперимент "Телеграфа" наглядно продемонстрировал реальный облик розничного вейп-рынка столицы. Ни одна из шести случайно выбранных точек на Оболони не прошла проверку без замечаний. Теневые дельцы используют целый арсенал финансовых манипуляций. Мы зафиксировали системное сокрытие номенклатуры подакцизных товаров даже в тех случаях, когда покупателю выдавали официальный фискальный чек. Безналичная оплата за продукцию часто производится под видом покупки "бытовой техники" с регистрацией в Днепре. А на одной из локаций деньги вообще приняли на частную карточку физического лица, выдав после этого чек, имеющий признаки расхождения с фактическим способом оплаты.

Отдельного внимания заслуживает товарная маскировка. На всех проверенных локациях жидкости и компоненты представлялись как обычные пищевые добавки. Однако каждый из продавцов во время общения открыто признавал, что это составляющие именно для самозамеса, который будет использован для электронных сигарет. Следовательно, есть все основания говорить, что эта продукция автоматически попадает под действие антитабачного законодательства. А значит, проданные вещества имеют четкие признаки несоответствия нормам права, которые прямо запрещают торговлю ароматизаторами с характерным вкусом и запахом.

Главным же объектом манипуляций стал концентрированный никотин. Отдельные никобустеры либо открыто проводили по кассе вопреки запрету, либо полностью прятали от учета, выдавая их под видом "подарка" к набору.

Результаты журналистского эксперимента: как работает розничный вейп-схематоз. Инфографика "Телеграфа"

"Телеграф" не оставит зафиксированные факты без надлежащей публичной реакции. В ближайшее время наша редакция направит официальные журналистские запросы ко всем упомянутым сторонам. Так, мы планируем обратиться к владельцам и руководству крупных ТРЦ и супермаркетов с вопросом, считают ли они нормальной практику сдачи площадей в аренду бизнесу с подобными признаками нелегальности.

Мы также отправим официальные требования к известным нам владельцам упомянутых торговых вейп-точек. Наша цель – узнать о наличии у них лицензий на розничную торговлю. Но знают ли они вообще о прямом законодательном запрете продавать или дарить никотин отдельно или в наборах.

Наконец, соответствующие запросы с подробным описанием упомянутых в тексте манипуляций и маскировки платежей будут направлены в профильные регуляторы и правоохранительные органы. Мы обязательно поинтересуемся, кто и когда выдавал (если вдруг выдавал) лицензии всем упомянутым продавцам табакосодержащей продукции. И запросим оценку фактов, изложенных в данной статье.

Кроме того, мы продолжим нашу серию материалов относительного нелегального рынка электронных сигарет. Уже в ближайшее время мы готовим статью по поводу того, насколько распространено парение вейпов среди украинских подростков. Не переключайтесь.