Как пережить зиму без воды и канализации: украинцам предложили незаменимый гаджет

Это устройство экономит воду в квартире во время отключений

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Украинцы уже начали готовиться к зиме, которая обещает быть очень тяжелой. Многие уже закупают дрова и зарядные станции. Но возникает вопрос: как обойтись в многоквартирном доме без воды и канализации.

И если питьевую воду можно купить в супермаркете, то с туалетом все гораздо сложнее. Но и здесь есть решение. Украинка Наталья Овсийчук показала своего "друга" в Threads.

"Знакомьтесь, это мой друг. Когда нет воды (а у нас сейчас нет света и воды) биотуалет спасет", — написала она.

Интернет-пользователь рассказала, что похожий туалет раньше брала с собой на отдых с палатками, а затем его продала.

Биотуалет для дома. Фото: Threads

После прилета "Шахедов" в дом пришлось переехать в квартиру, где снова столкнулась с отсутствием воды. Именно тогда такой биотуалет купили снова.

"Честно, незаменимая штука. 5-10 л воды – в верхний бак для смыва, спецжидкость, и хватает до 6-7 дней на 3 человека без слива нижнего бака", – рассказала автор публикации.

Она объяснила, что в итоге стоки все равно приходится сливать в унитаз. Но если для обычного унитаза нужно 5 литров воды для смыва после одного стула, то для био того же количества воды хватает на 20-40 раз и еще 5 литров в унитаз, чтобы это смыть.

Раньше мы разбирали, какую технику лучше выбрать: инвертор или зарядную станцию. Главная разница в концепции и запасе по мощности.