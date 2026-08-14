Одна капля — и очки как новые: лайфхак, о котором молчат оптики

На очках постоянно появляются пятна и отпечатки пальцев. Узнайте, как от них избавиться

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Очки быстро пачкаются, даже если их регулярно протирать. Уже через пару минут на линзе может появиться новый отпечаток пальца. Особенно знакома эта проблема тем, кто носит очки каждый день. Грязные и жирные линзы не только портят внешний вид очков, но и ухудшают четкость зрения. Из-за этого глаза могут быстрее уставать.

О том, как правильно ухаживать за очками, рассказали специалисты немецкой оптической сети.

Почему на очках быстро появляются разводы

Кожа рук выделяет жир, который оседает на линзах при каждом прикосновении — поправляем ли мы очки на переносице или снимаем их одной рукой. К жиру добавляются пыль и мельчайшие частицы, которые есть в воздухе. Протирание сухой тканью или, того хуже, краем одежды только размазывает эту смесь по поверхности, а не убирает ее.

Как отмыть линзы без разводов

Специального средства для очистки линз покупать не нужно. Достаточно того, что уже есть на кухне.

Капните каплю обычного средства для мытья посуды на ладонь, добавьте немного воды и вспеньте.

Аккуратно вотрите пену в линзы и оправу круговыми движениями пальцев.

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Смойте теплой водой. Слишком горячая или холодная вода может повредить защитное покрытие линз.

Высушите очки тряпкой из микрофибры. Салфетка из этого материала не оставляет ворсинок и вытягивает влагу без разводов.

Секрет метода в поверхностно-активных веществах (ПАВ), которые входят в состав средства для посуды. Именно они связывают жир и позволяют ему легко смываться водой, а не размазываться по стеклу.

Стойкий белый налет от воды или засохшие пятна, которые не берет обычное мытье, нможно удалить обычным уксусом. Его кислая среда хорошо растворяет минеральные отложения. Но это средство нужно использовать с осторожностью, так как кислота способна повредить некоторые виды покрытий линз. Лучше заранее уточнить у производителя очков, безопасен ли такой способ именно для вашей модели.