Удовольствие не из дешевых: сколько стоит запастись дровами к зиме (видео)

Хватит ли машины на сезон, зависит от погоды

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинцы уже начинают готовиться к отопительному сезону, в частности закупать дрова. По их словам, цены на необходимый товар "кусаются".

В украинском сегменте соцсетей активно обсуждают этот злободневный вопрос. О закупке дров рассказала в Іnstagram Алина Петренко из-под Кривого Рога.

"Я в шоке от цены. Начали потихоньку уже готовиться к зиме. Первым делом люди в селе покупают дрова. Это, скажу я вам, удовольствие не из дешевых", – сказала она.

Украинка рассказала, что она приобрела уже колотые дрова. Хотя здесь мнения в соцсетях разделяются: некоторые считают, что выгоднее колоть самостоятельно, другие – наоборот.

В комментариях Алина написала, что дрова обошлись в 21 500 грн, однако не ответила на вопрос, сколько кубометров в машине. Также неизвестно какой породы древесина. В комментариях определили, что это хорошие твердые породы.

Вместе с тем женщина рассказала, что в доме есть газовое отопление, но дровами топить выгоднее – это проверено в предыдущие годы.

Ранее украинцы поделились своим опытом, какие породы древесины лучше покупать для отопления. Лучшими считаются дуб и граб, потому что у них высокая теплоотдача.