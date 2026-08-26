Старые пленочные фото из семейного архива могут вас озолотить: что ищут коллекционеры

Стоимость будет зависеть многих факторов

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Старые фотографии, которые годами пылятся на полках, в семейных альбомах или на антресоли, могут не просто оказаться памятными снимками, но и принести своему владельцу неплохой доход. Коллекционеры готовы заплатить немаленькие деньги за некоторые кадры.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственных интеллектов ChatGPT, Gemini и Grok, за какими старыми пленочными фото чаще всего охотятся на аукционах и на онлайн-площадках.

Все три цифровых разума сошлись во мнении, что возраст снимка не делает его более ценным. Важнее то, что на нем изображено, уникальность этой фотографии и ее история.

Редкие детали могут оказаться ценнее самой фотографии

Согласно информации от ChatGPT, чаще коллекционеры обращают внимание на те фото, в которых показано прошлое таким, какими оно было в повседневной жизни. На снимках могут быть запечатлены старинные здания, улицы, которые уже выглядят иначе.

Также привлечь могут фото с известными людьми, которые были сделаны еще очень давно, а может быть даже до их популярности.

Фото со старыми ценниками в магазинах или ларьках также пользуются популярностью, поскольку это большая память.

Или же, к примеру, это может быть фотография старых автомобилей, транспорта или техники.

Ответ ChatGPT / "Телеграф"

В то же время Gemini сообщает, что ценными могут также оказать фотографии традиционной одежды, народных обрядов, первых бытовых приборов и так далее.

Ответ Gemini / "Телеграф"

Grok пишет, что интересен представляют также целые семейные альбомы с подписями, датами и географическими пометками.

Ответ Grok / "Телеграф"

Сколько могут заплатить за снимки

Если говорить о стоимости таких кадров, то, как говорит ИИ, за обыкновенные старые фотографии покупатель может предложить всего несколько десятков или сотен гривен. Но, например, подборка фотографий на определенную тематику могут выйти дороже.

Но если это редкие исторические фотографии, тогда речь может идти о тысячах и даже о десятках тысяч гривен. Особенно в том случае, если есть достоверная информация об авторе фото, времени и месте ее создания. Ценность добавляет и самое событие или объект, которые изображены на фото.

Самыми дорогими являются коллекционные или авторские работы. Тогда их стоимость может определяться именем фотографа или редкостью кадра.

Как проверить свой архив. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Где продавать фото

Зачастую раритетные фотографии продают на сайтах коллекционеров. Так, к примеру, снимки можно попробовать продать на Violity — это крупнейший интернет-аукцион и сообщество для коллекционеров, где продают и покупают антиквариат, предметы старины, монеты, военные артефакты, украшения и другие исторические ценности.

Продажа фото на сайте Violity

Также некоторые продают старые снимки на ОЛХ.

Продажа фото на сайте ОЛХ

В Киеве также можно обратиться:

ТОВ "Антик-центр" — аукционный дом на Андреевском спуске;

Галерея "Вернісаж" — антикварная галерея на ул. Рейтарской;

Антикварный салон "Дукат" — ул. Владимирская;

Клуб "Колекціонер" — специализированный магазин коллекционных вещей;

Ценитель — антикварный магазин;

Ocenka — Покупка Антиквариата — если нужна именно оценка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему старые радиоприёмники снова популярны среди молодёжи.