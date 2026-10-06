Сколько украинцы готовы терпеть до конца войны? Новый опрос показал, как изменились настроения

Социологи показали интересные данные

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Большинство украинцев не устанавливают для себя конкретных временных рамок, после которых они не смогут выдерживать войну.

По данным свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 62% жителей Украины заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 4% респондентов согласны ждать около года. Значительно более короткие сроки – несколько месяцев или полгода – назвали 23%. Затруднились ответить 11% опрошенных.

Исследование КМИС проходило 12–21 сентября 2026 года методом телефонных интервью. Социологи опросили 1002 совершеннолетних гражданина на подконтрольной украинскому правительству территории.

Сколько времени украинцы еще готовы терпеть войну. Опрос КМИС от сентября 2026

Усталость существенно не выросла

Если сопоставить эти данные с предыдущим опросом, картина почти не изменилась.

В конце июля – начале августа 2026 года 61% граждан заявляли о готовности терпеть войну столько, сколько понадобится. В сентябре показатель составил 62%. Тех, кто рассчитывает продержаться лишь несколько месяцев или полгода, набралось 23% против прежних 20%.

В течение года динамика настроений была заметной. В январе 2026 года продолжать борьбу без ограничений по времени собирались 65% опрошенных. К апрелю цифра просела до 48%, летом восстановилась до 61%, а к сентябрю добралась до 62%.

В декабре 2025 года этот показатель составлял 63%, так что сейчас общество вернулось фактически к прежнему уровню.

Сколько времени украинцы еще готовы терпеть войну. Опрос КМИС от июля-августа 2026

В Киеве готовность держаться выше

Самый высокий уровень стойкости социологи зафиксировали в столице: 72% киевлян готовы выдерживать войну столько, сколько потребуется.

В июле–августе в Киеве так отвечали 69% жителей, а в апреле – 61%. Опрос проводился уже после новой волны атак на гражданскую инфраструктуру. В КМИС подчеркивают: на этом фоне готовность столицы к сопротивлению не снизилась.

По другим регионам сентябрьские показатели распределились так:

Запад – 61%;

Киев – 72%;

Центр и Север – 61%;

Юг – 55%;

Нижнее Поднепровье – 66%;

Восток – 56%.

Готовность держаться не означает отказ от диалога

Полученные цифры не стоит воспринимать как нежелание общества прекращать войну.

В рамках сентябрьского опроса КМИС выяснил отношение украинцев к потенциальному перемирию. 69% согласны на немедленную остановку боевых действий по текущей линии фронта – при условии, что Украина юридически не признает захваченные земли территорией России, продолжит усиливать армию и сохранит курс в ЕС и НАТО. Против такой идеи высказались 22%.

Для большинства граждан ключевое значение имеет не только запас личной выдержки, но и то, как именно завершится война и что произойдет после прекращения огня.

Ответы могут показаться противоречивыми: люди хотят скорейшего мира, но отказываются принимать условия, угрожающие будущему государства.

Весенний спад настроений

Весной общество переживало ощутимый спад. В апреле 2026 года лишь 48% респондентов говорили о готовности терпеть войну сколько потребуется. Отрезок в несколько месяцев тогда называли 25%, еще 4% давали полгода, 4% – около года, а 17% не смогли определиться.

Сколько времени украинцы еще готовы терпеть войну. Опрос КМИС от апреля 2026

К лету показатели восстановились: доля готовых стоять до конца выросла до 61%, а доля сторонников коротких сроков опустилась до 20%.

Несмотря на длительность боевых действий, регулярные обстрелы и общее истощение, в сентябре 2026 года большинство украинцев по-прежнему не называют дату, после которой они откажутся от сопротивления.

При этом стремление к миру остается сильным. Общество прежде всего волнует, на каких именно условиях наступит этот мир и насколько он будет надежным.

Настроения в конце 2025 года

Большинство украинцев (63%) продолжали отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто затруднился ответить на вопросы).

Сколько времени украинцы еще готовы терпеть войну. Опрос КМИС от ноября-декабря 2025

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что демограф назвала точный год, когда закончится война в Украине.