Сколько украинцы готовы терпеть до конца войны? Новый опрос показал, как изменились настроения
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Социологи показали интересные данные
Большинство украинцев не устанавливают для себя конкретных временных рамок, после которых они не смогут выдерживать войну.
По данным свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 62% жителей Украины заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 4% респондентов согласны ждать около года. Значительно более короткие сроки – несколько месяцев или полгода – назвали 23%. Затруднились ответить 11% опрошенных.
Исследование КМИС проходило 12–21 сентября 2026 года методом телефонных интервью. Социологи опросили 1002 совершеннолетних гражданина на подконтрольной украинскому правительству территории.
Усталость существенно не выросла
Если сопоставить эти данные с предыдущим опросом, картина почти не изменилась.
В конце июля – начале августа 2026 года 61% граждан заявляли о готовности терпеть войну столько, сколько понадобится. В сентябре показатель составил 62%. Тех, кто рассчитывает продержаться лишь несколько месяцев или полгода, набралось 23% против прежних 20%.
В течение года динамика настроений была заметной. В январе 2026 года продолжать борьбу без ограничений по времени собирались 65% опрошенных. К апрелю цифра просела до 48%, летом восстановилась до 61%, а к сентябрю добралась до 62%.
В декабре 2025 года этот показатель составлял 63%, так что сейчас общество вернулось фактически к прежнему уровню.
В Киеве готовность держаться выше
Самый высокий уровень стойкости социологи зафиксировали в столице: 72% киевлян готовы выдерживать войну столько, сколько потребуется.
В июле–августе в Киеве так отвечали 69% жителей, а в апреле – 61%. Опрос проводился уже после новой волны атак на гражданскую инфраструктуру. В КМИС подчеркивают: на этом фоне готовность столицы к сопротивлению не снизилась.
По другим регионам сентябрьские показатели распределились так:
- Запад – 61%;
- Киев – 72%;
- Центр и Север – 61%;
- Юг – 55%;
- Нижнее Поднепровье – 66%;
- Восток – 56%.
Готовность держаться не означает отказ от диалога
Полученные цифры не стоит воспринимать как нежелание общества прекращать войну.
В рамках сентябрьского опроса КМИС выяснил отношение украинцев к потенциальному перемирию. 69% согласны на немедленную остановку боевых действий по текущей линии фронта – при условии, что Украина юридически не признает захваченные земли территорией России, продолжит усиливать армию и сохранит курс в ЕС и НАТО. Против такой идеи высказались 22%.
Для большинства граждан ключевое значение имеет не только запас личной выдержки, но и то, как именно завершится война и что произойдет после прекращения огня.
Ответы могут показаться противоречивыми: люди хотят скорейшего мира, но отказываются принимать условия, угрожающие будущему государства.
Весенний спад настроений
Весной общество переживало ощутимый спад. В апреле 2026 года лишь 48% респондентов говорили о готовности терпеть войну сколько потребуется. Отрезок в несколько месяцев тогда называли 25%, еще 4% давали полгода, 4% – около года, а 17% не смогли определиться.
К лету показатели восстановились: доля готовых стоять до конца выросла до 61%, а доля сторонников коротких сроков опустилась до 20%.
Несмотря на длительность боевых действий, регулярные обстрелы и общее истощение, в сентябре 2026 года большинство украинцев по-прежнему не называют дату, после которой они откажутся от сопротивления.
При этом стремление к миру остается сильным. Общество прежде всего волнует, на каких именно условиях наступит этот мир и насколько он будет надежным.
Настроения в конце 2025 года
Большинство украинцев (63%) продолжали отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто затруднился ответить на вопросы).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что демограф назвала точный год, когда закончится война в Украине.