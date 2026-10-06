Глава НКРЭКУ после увольнения оформил на себя Porsche и квартиры: его сын стал владельцем спорткара за $322 тыс.

Чем обзавелся экс-глава НКРЭКУпосле отставки

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Валерий Тарасюк с 2014-го (с перерывами) работал в Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), его дважды избирали главой регулятора. Прошло чуть больше года с момента увольнения – и состояние бывшего чиновника резко изменилось.

Тарасюк в этом году оформил на себя фиолетовый Porsche, стоимость которого превышает 200 тыс. долларов. На такой машине уже экс-чиновник вряд ли мог ездить на работу в госорган. Однако теперь может не экономить на собственном автопарке. Кроме того, он также обзавелся квартирой в одном из элитных ЖК в столице – Busov Hill.

Любовь к элитным автомобилям передалась и его сыну. Недавно 23-летний Владимир Тарасюк купил зеленый Porsche 911 2022 года.

"Телеграфу" далось найти уже удаленное объявление о продаже этого автомобиля. Продавец просил за автомобиль 322 тыс. долларов. Подробнее о состоянии бывшего главы НКРЭКУ и членов его семьи — читайте в материале.

Главное:

После увольнения из НКРЭКУ в 2025 году Валерий Тарасюк начал покупать дорогие активы: в 2025-м приобрел Porsche Carrera и MINI Countryman, а в 2026-м стал владельцем нового Porsche 911 Carrera, который стоит свыше $200 тыс.

в 2025-м приобрел Porsche Carrera и MINI Countryman, а в 2026-м стал владельцем нового Porsche 911 Carrera, который стоит свыше $200 тыс. Сын Тарасюка, 23-летний Владимир, в феврале 2026 года стал владельцем Porsche 911 2022 года, ранее продаваемого за $322 тыс. Также у него есть квартира площадью 88,6 кв. м в ЖК Crystal Park Tower.

Сам Тарасюк в 2026 году приобрел две квартиры площадью 48,3 кв. м в Соломенском районе и 81,5 кв. м в ЖК Busov Hill. Их нынешняя ориентировочная стоимость – около $70 тыс. и от $270 тыс. соответственно.

Их нынешняя ориентировочная стоимость – около $70 тыс. и от $270 тыс. соответственно. По декларации за 2025 год Тарасюк имел $44,4 тыс. денежных активов и 166 тыс. грн, а после увольнения открыл ФЛП в сфере права. При этом описанные в материале новые приобретения семьи оцениваются по меньшей мере более чем в $1 млн по нынешней стоимости активов.

Тарасюк и его семья имеют связи с энергетическим бизнесом, в частности он в 2016–2019 годах работал в "Эф Энд Эм Украина", а после его возвращения в НКРЭКУ руководителем компании стал его брат.

"Телеграф" объяснить происхождение средств, но на момент публикации ответа не получил..

Знакомьтесь, Валерий Тарасюк – политический долгожитель и любитель дорогих автомобилей

Валерий Тарасюк работал в НКРЭКУ с перерывами с 2014 года. Он отдал регулятору почти десять лет своей жизни и за этот период дважды избирался председателем комиссии. Последний раз — в 2024-м. Однако на руководящей должности он пробыл всего пять месяцев и вернулся в кресло члена НКРЭКУ. В июне 2025 года он окончательно уволился.

Что интересно, участники энергетического рынка в основном положительно оценивают последние месяцы его работы. Говорят, что он активно занимался либерализацией рынка, а еще — продвигал запуск распределенной газовой генерации. Хотя также в его биографии есть как минимум несколько "пятен". Его обвиняли в том, что он якобы помогает предприятиям Виктора Пинчука покупать электроэнергию по низким тарифам. Хотя подтверждений этим обвинениям не нашлось.

Также публично звучали обвинения в конфликте интересов. И здесь уже есть фактаж. Во время своего перерыва в работе в регуляторе, с 2016-го по 2019 год, он работал в компании "Эф Энд Эм Украина". Эта фирма имеет лицензию на продажу электрической энергии, поэтому ООО зависит от решений НКРЭКУ.

"Эф Энд Эм Украина" принадлежит Ольге Спектор, дочери Михаила Спектора, бывшего топ-менеджера VS Energy. СБУ и ГБР связывают эту группу с подсанкционными российскими бизнесменами и политиками из так называемой группы "Лужники": Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.

После возвращения в НКРЭКУ Валерий Тарасюк официально больше не имел отношения к "Эф Энд Эм Украина". Однако руководителем компании устроили его брата, адвоката Артема Тарасюка.

В своей последней декларации за 2025 год Тарасюк указал активы в размере 166 тыс. грн, 10,4 тыс. долларов на счетах, еще 34 тыс. долларов наличными. Это значительная сумма практически для любого украинца. Однако этого недостаточно, чтобы объяснить расходы, которые Тарасюк сделал уже в этом году.

Активы Тарасюка в декларации. Фото: реестр НАПК

В августе 2025 года, почти сразу после увольнения, Тарасюк открыл ФЛП с основным видом деятельности "в сфере права". Кому именно он оказывает услуги, неизвестно. Учитывая, что Тарасюк остается на третьей группе единого налога, его официальный доход как ФЛП ограничен соответствующим годовым лимитом (около 10 млн грн).

Однако вполне вероятно, что потратил он значительно больше этой суммы. Так, в своей последней декларации он указал, что в 2025 году купил два автомобиля: Porsche Carrera 2012 года за 2,5 млн грн (около 58 тыс. долларов) и MINI Countryman 2024 года за 1,7 млн грн (около 40 тыс. долларов).

Однако "Телеграфу" удалось установить, что бывший глава НКРЭКУ уже в 2026 году стал владельцем нового фиолетового Porsche 911 Carrera 2026 года. Такая машина стоит значительно больше 200 тыс. долларов. При этом, вероятно, от автомобиля 2012 года он избавился — продал или переоформил.

Любовь к чрезвычайно дорогим автомобилям — семейная черта Тарасюков. В декларации экс-глава НКРЭКУ указал, что "иногда пользуется" автомобилем своего уже упомянутого 43-летнего брата Артема. Речь идет о BMW X7 xDrive 40D 2025 года (стоит 6 млн грн, или 135 тыс. долларов в эквиваленте).

Однако настоящий шедевр автопрома достался 23-летнему сыну бывшего главы НКРЭКУ Владимиру. Как и отец, Владимир Тарасюк предпочитает Porsche. В феврале 2026 года на него оформили автомобиль Porsche 911 2022 года. "Телеграфу" удалось найти объявление о продаже машины сына бывшего чиновника. Оказалось, что младшему Тарасюку достался зеленый Porsche, который продавали за 322 тыс. долларов.

Объявление о продаже Porsche 911 2022 года

Как именно сын бывшего чиновника смог заработать на такой автомобиль — загадка. С конца 2025 года Владимир официально руководит ООО "Уат-Роботикс". Это стартап, который имеет резидентство в Дія.City. До июня 2026 года фирма официально занималась "деятельностью в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, оказанием услуг технического консультирования в этих сферах", но несколько месяцев назад изменила сферу на "производство военных транспортных средств".

Недвижимость Тарасюков: принадлежащая семье эксчиновника

В последней декларации Валерий Тарасюк указал ряд земельных участков, а также дом в селе Петрушки Бучанского района площадью 340,5 кв. м. В 2026 году он купил однокомнатную квартиру площадью 48,3 кв. м в Соломенском районе.

Речь идет о десятилетнем 16-этажном доме (дом комфорт-класса от "Интергал-Буд"). Такая квартира сейчас может стоить около 70 тыс. долларов. Трудно представить, что Тарасюк приезжает к этому дому на своем фиолетовом Porsche, который в несколько раз дороже упомянутой квартиры.

Но это далеко не единственная покупка экс-главы НКРЭКУ. В феврале 2026 года он стал владельцем квартиры площадью 81,5 кв. м в одном из элитных ЖК столицы — Busov Hill. Сейчас квартиры такой площади здесь стоят от 270 тыс. долларов.

Сколько стоит квартира, как у Тарасюка. Фото: flatfy.ua

Сын Валерия Тарасюка, 23-летний Владимир, уже успел стать владельцем двух квартир. Еще в 2022 году, когда парню было 19 лет, на него оформили квартиру в ЖК Crystal Park Tower площадью 88,6 кв. м. Что интересно, в декларации Тарасюка за 2022 год сына нет, также не указаны расходы на покупку жилья. Сейчас такая квартира без ремонта стоит более 200 тыс. долларов.

Также сыну принадлежит доля в квартире на ул. Павловской площадью 160,6 кв. м. Ранее эта недвижимость полностью принадлежала уже бывшей жене чиновника — Виктории Крыжановской.

Стоит отметить, что до 2014 года Тарасюк работал в VS Energy International, активы которой сейчас пытается конфисковать ВАКС. Однако если бы он успел заработать в компании столько, сколько хватило бы на квартиры и Porsche через 12 лет, он должен был декларировать эти сбережения. А в последней декларации за 2025 год его сбережения не позволяли купить даже относительно бюджетную квартиру в 16-этажке, не говоря уже о недвижимости в элитном ЖК и элитном спортивном автомобиле.

"Телеграф" направил запрос Валерию Тарасюку с просьбой объяснить источник происхождения средств. На момент публикации ответа мы не получили. Мы также направим запрос в НАБУ с просьбой проанализировать опубликованные в этой публикации материалы. Продолжение следует…

Запрос Валерию Тарасюку редакция издания «Телеграф»